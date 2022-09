W Polsce będą dostępne następujące formaty: Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray, 4LP, 2LP, 2CD oraz 1CD. W każdym wydaniu "Use Your Illusion I & II" po raz pierwszy w historii zostały na nowo zremasterowane z zarejestrowanych w wysokiej rozdzielczości 96kHz 24-bitowych nagrań z oryginalnych taśm, półcalowych analogowych masterów. Każda z wersji będzie dostępna także w serwisach cyfrowych.

Pierwotnie płyty "Use Your Illusion I & II" grupy Guns N' Roses ukazały się 17 września 1991 r. Po olbrzymim sukcesie debiutanckiego albumu "Appetite For Destruction" i "G N' R Lies", zespół stanął przed wyzwaniem nagrania płyty, która dorówna poprzednikom.

Reklama

Po premierze, "Use Your Illustion I" znalazła się na drugim miejscu, a "II" - na szczycie listy Billboard 200. W ciągu dwóch godzin od premiery sprzedano ponad 500 tysięcy egzemplarzy płyt, a w tygodniu premierowym kolejno 685 tysięcy i 770 tysięcy "I" i "II". Na "Use Your Illusion I" trafił cover "Live and Let Die" Paula McCartneya, hit z top 10 "Don't Cry" oraz utwór, który według dziennikarzy NPR jest "najbardziej klasyczną ze wszystkich hard-rockowych power ballad", czyli "November Rain". Ten ostatni dotarł do 3. miejsca Billboard Hot 100 i spędził 30 tygodni w zestawieniu.

Guns N' Roses: Nigdy nie chcieliśmy być wzorem dla dzieciaków

Klip stał się natomiast pierwszym teledyskiem z lat 90., który przekroczył miliard wyświetleń na YouTube. Obecnie zbliża się już do drugiego miliarda. "November Rain" w reedycji ukaże się w nowej wersji, nagranej premierowo w 2021 roku z 50-osobową orkiestrą, w aranżacji laureata Grammy i nominowanego do Emmy kompozytora Christophera Lennertza.

Zdjęcie Guns N' Roses podczas sesji do "Use Your Illusion I & II" / Universal Music Polska

Na dwójce znalazły się m.in. "You Could Be Mine" (wykorzystany w filmie "Terminator 2: Dzień sądu"), przejmująca ballada "Civil War", słynny cover "Knocking On Heaven's Door" Boba Dylana oraz alternatywna wersja "Don't Cry" ze zmienionym tekstem.

"Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II" w wersji Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray zawiera imponującą liczbę 97 utworów, w tym 63, których nie wydano nigdy wcześniej. W wersji Super Deluxe fani mogą znaleźć również grafikę z zastosowaniem iluzji optycznej, prezentującą obie wersje okładki oraz koncertówkę "Live In New York", zarejestrowaną 16 maja 1991 w Ritz Theatre. Był to jeden z trzech koncertów zorganizowanych jako przygotowanie do trasy koncertowej "Use Your Illusion". Na scenie pojawił się gitarzysta Izzy Stradlin, "Don't Cry" zostało zagrane w swojej pierwotnej wersji, a zmarły w październiku 1995 r. Shannon Hoon z Blind Melon zaprezentował się w chórkach.

Do boksu dołączono także "Live In Las Vegas" z Thomas & Mack Center 25 stycznia 1992, zmiksowane na nowo z oryginalnych wielościeżkowych taśm i z udziałem nowego gitarzysty Gilby'ego Clarke'a.

Axl Rose skończył 60 lat - zobacz, jak zmieniał się wokalista Gunsów

Zdjęcie Axl Rose (Guns N' Roses) na koncercie pamięci Freddiego Mercury'ego - stadion Wembley w Londynie, 20 kwietnia 1992 r. / Michael Putland / Getty Images

Do wersji Super Deluxe dołączono także 100-stronicową książkę w twardej oprawie, z niepublikowanymi zdjęciami, pamiątkami i archiwalnymi dokumentami, replikę ulotki fanklubu Conspiracy Inc. z kartą członkowską, replikę newslettera fanklubu z ery 1991/1992 "Use Your Illusion", 10 litografii z dwoma różnymi obrazkami, które zmieniają się w zależności od umieszczenia w dołączonych niebieskich lub czerwonych kopertach, siedem printów 8x10 cali, cztery repliki backstage passów z "Use Your Illusion Tour", replikę biletu z koncertu w Ritz Theatre (z uwzględnieniem pomyłki na oryginalnych biletach, gdzie podano datę 15 maja zamiast 16 maja) oraz nowy poster zespołu.

Guns N' Roses: Witajcie w rock'n'rollowej dżungli

Wydanie 4LP to opakowanie gatefold premium z wkładką 12x12 cali i masterem obu albumów. Na "Use Your Illusion I" znalazła się nowa wersja "November Rain (2022 Version)" z 50-osobową orkiestrą. Jedynka to LP w kolorach żółtym i czerwonym, a dwójka to winyl niebieski i fioletowy. Bonusem do tego wydawnictwa jest mata-zootrop do gramofonu, która podczas obrotów zachwyca niesamowitym efektem wizualnym.

Zdjęcie Duff McKagan i Slash (Guns N' Roses) w 1992 r. / Peter Still/Redferns / Getty Images

Wersje 2CD Deluxe Edition obu płyt to remastery oryginalnych albumów, dodatkowe utwory - w przypadku "I" są to "November Rain (2022 Version)" czy "Always On The Run (Live in Paris - 6/6/92)" z gościnnym udziałem Lenny'ego Kravitza, a w przypadku "II" - "Mama Kin & Train Kept A Rollin' (Live in Paris - 6/6/92)" z gościnnym udziałem Stevena Tylera i Joe Perry'ego z Aerosmith. Do obu płyt dołączono 24-stronicowe książeczki.