Grzegorz Skawiński użył szamponu na porost włosów? Nagranie podbija sieć

Grzegorz Skawiński, znany również jako Skawa, to polski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów, a także producent muzyczny. W swojej karierze związany był z takimi zespołami jak: Akcenty (1974-1976), Kombi (1976-1992), Skawalker (1991-1994) i O.N.A. (1994-2003). Do dziś współpracuje z Kombii, projektem będącym kontynuacją Kombi.

Artysta ma na koncie także projekty solowe, choć nie dopracował się na tym polu tak bogatej dyskografii, jaką stworzył w ramach różnych zespołów.

Do tej pory sam nagrał trzy płyty: "Skawiński" (1989), "Ostatnia misja" (2000) oraz "Me & My Guitar" (2012).

Grzegorz Skawiński (Kombii) użył szamponu na porost włosów? Nagranie podbija sieć

Skawiński zaskoczył fanów, kiedy ogłosił, że wziął udział w reklamie szamponu na porost włosów!

"Szampon na porost włosów Kombii. Po jego użyciu włosy będą mocne, gładkie, puszyste" - zapewnia Skawa.

Faktycznie, efekt kuracji jest natychmiastowy, choć... oczywiście nagranie jest tylko primaaprilisowym żartem.

"Ale przeczytaj najpierw ulotkę, skonsultuj się z farmaceutą... albo z psychiatrą" - dodaje muzyk. Sądząc jednak po komentarzach pod filmem, żart się udał. Gratulujemy Grzegorzowi Skawińskiemu poczucia humoru i dystansu do siebie!

