Jeszcze w liceum Skawiński poznał basistę Waldemara Tkaczyka, z którym założył pierwszy zespół - Kameleon.

W duecie panowie zwyciężyli na Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach. Wraz z Tkaczykiem i perkusistą Janem Plutą tworzyli też zespół Horoskop.

W 1976 roku wszyscy muzycy dołączyli do grupy Akcenty Sławomira Łosowskiego, która przekształciła się w zespół Kombi.

W 2003 roku Skawiński wraz z Waldemarem Tkaczykiem, Janem Plutą i Bartoszem Wielgoszem założyli zespół Kombii. Skawiński nie zaprosił do składu lidera Kombi, który posiada prawa autorskie do nazwy i logotypu grupy. Dlatego właśnie członkowie nowego składu dodali do swojej nazwy jedno "i", oraz występują ze zmienionym logotypem.

Dyskografię Kombii zamyka zeszłoroczna płyta "5".

Rat Kru we wspólnym projekcie z Kombii

Rat Kru zaprezentowało nową wersję legendarnego przeboju "Black & White".

To pierwsza zapowiedź zupełnie nowego projektu - EP-ki "Kombiirat", będącej wynikiem współpracy tego duetu z zespołem Kombii.

Gangsterski teledysk wyreżyserował Łukasz Łukasiewicz. W obrazku udział wzięli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk z Kombii, którzy wcielają się w rolę gangsterów. Na końcu jednak zostają zastrzeleni!

"Fotki z planu teledysku KOMBII i Rat Kru. Dobra zabawa i historia.... choć zakończona ponuro. Na szczęście tylko w klipie..." - pisze na Instagramie Skawiński.

RAT KRU to poznański duet muzyczny, tworzony przez Witolda Skrzypczaka (Rat One) i Pawła Horbowego (Papa Musta). Muzycy tworzą połączenie techno i rapu, odwołując się przy tym do brzmień muzyki klubowej lat 90-tych.

W lutym 2020 roku ukazał się ich pierwszy album, pt. "Rok Szczura".