Grzegorz Markowski odchodzi z Perfectu! Co dalej z zespołem?

W połowie czerwca 2020 r. ma się zakończyć trasa koncertowa pod szyldem "40-lecie Perfect. Ostatnie koncerty Live". Okazuje się, że to wokalista Grzegorz Markowski postanowił opuścić legendę polskiego rocka.

Grzegorz Markowski z córką Patrycją Markowską

"Taki nasz potencjał na życie, na działanie, na prawdę, na rodzaj energii, którą dostajesz od Stwórcy, z kosmosu... Myślę, że w uczciwy sposób powiem, że ten zasób mi się kończy. Uczciwość każe mi pomyśleć o tym, że to już koniec drogi" - mówił w lipcu wokalista Grzegorz Markowski w "Dzień dobry TVN".

Grzegorz i Patrycja Markowscy. Razem na scenie, razem na wakacjach

"Widzę ludzi, którzy troszeczkę przeszli tę barierę i są bez energii i to jest dla mnie smutny widok, szczególnie na scenie, a szczególnie jeszcze rockandrollowej, która się rządzi prawem energii" - dodał frontman grupy Perfect, który 23 września skończył 66 lat.

Po tych wypowiedziach pojawiły się informacje o koncertach z okazji 40-lecia Perfectu, a nazwa trasy "Ostatnie koncerty Live" wskazywała, że będzie to ich pożegnanie ze sceną.

"Nie odbieram zespołowi niczego. Po prostu odchodzę. Perfect zostaje, muzyka zespołu to kawał historii polskiego rocka, koledzy mają pomysły na siebie, nazwę, mogą zrobić z dorobkiem, co chcą. Czasem jeszcze zaśpiewam, np. z orkiestrą Krzesimira Dębskiego. Sympatia ludzi jest po naszej stronie, bo mamy dużo pięknych piosenek. Można je śpiewać jeszcze długie lata, ale byłbym nieuczciwy wobec muzyki, a muzyka to jest poważny kawał mojego świata" - zdradza teraz Markowski w "Pani".

"Zaczynam karierę solową. Zostawiam Perfect. Zostawiam im nazwę, zostawiam wszystko. Oni mają już jakieś projekty, pomysły. Ja po prostu przestaję funkcjonować w takim tempie. Tak, może się pojawić nowy wokalista albo kilku" - dodaje w "Super Expressie".



Dorobek grupy Perfect zamyka wydany w październiku 2016 r. akustyczny album "Muzyka". To premierowe nagrania do których teksty napisali m.in. Bogdan Loebl (wieloletni współpracownik Breakoutu), Wojciech Waglewski (Voo Voo), Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Robert Gawliński (Wilki) i Jacek Cygan.

Autorem większości materiału jest gitarzysta Darek Kozakiewicz, współproducentem płyty zaś Sebastian Piekarek, na co dzień gitarzysta grupy Ira. Za okładkę odpowiada Edward Lutczyn, autor logo zespołu.

Perfect na Life Festival Oświęcim - 19 czerwca 2016 r.

Obecny skład tworzą Grzegorz Markowski, Dariusz Kozakiewicz, Jacek Krzaklewski (gitara), Piotr Urbanek (bas) i Piotr Szkudelski (perkusja).



Do największych przebojów grupy należą m.in. "Autobiografia" ( posłuchaj! ), "Chcemy być sobą" ( posłuchaj! ), "Nie płacz Ewka" ( posłuchaj! ), "Ale wkoło jest wesoło" ( posłuchaj! ), "Pepe wróć", "Kołysanka dla Nieznajomej", "Niepokonani" czy "Wszystko ma swój czas". Głównym autorem piosenek z początku działalności jest pierwszy lider Perfectu - Zbigniew Hołdys.

Oto szczegółowa rozpiska (gościnnie wystąpi Natalia Sikora):



14.02.2020 - Warszawa, COS Torwar

9.05.2020 - Kraków, Tauron Arena

23.05.2020 - Gliwice, Arena

19.06 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena.