Grzegorz Markowski kończy karierę? "To już koniec drogi"

Wszystko na to wskazuje, że wspólna płyta z córką Patrycją Markowską jest pożegnalnym materiałem Grzegorza Markowskiego.

Grzegorz Markowski z córką Patrycją na scenie /Karol Makurat / Reporter

"Taki nasz potencjał na życie, na działanie, na prawdę, na rodzaj energii, którą dostajesz od Stwórcy, z kosmosu... Myślę, że w uczciwy sposób powiem, że ten zasób mi się kończy. Uczciwość każe mi pomyśleć o tym, że to już koniec drogi" - powiedział Grzegorz Markowski w "Dzień dobry TVN".

Wideo Grzegorz i Patrycja Markowscy. Razem na scenie, razem na wakacjach (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Widzę ludzi, którzy troszeczkę przeszli tę barierę i są bez energii i to jest dla mnie smutny widok, szczególnie na scenie, a szczególnie jeszcze rockandrollowej, która się rządzi prawem energii" - dodał wokalista grupy Perfect, który 23 września skończy 66 lat.



Pod koniec stycznia ukazał się album "Droga". To pierwsza wspólna płyta Patrycji Markowskiej i Grzegorza Markowskiego.

Przed premierą poznaliśmy utwory "Na szczycie" (z udziałem chóru Sound'n'Grace, posłuchaj!) i "Lustro" (sprawdź!).

Teraz wokalistka z ojcem prezentują nakręcony podczas kwietniowego koncertu w Atlas Arenie w Łodzi teledysk do piosenki "Echem zostawimy ślad".

"To jeden z moich ulubionych numerów. Mam totalną słabość do tej piosenki. Czasami zastanawiamy się co po sobie zostawimy, kiedy już nas nie będzie. Pamiętam jak ten tekst powstawał, byłam naprawdę poruszona. Lubię takie energiczne numery, i myślę, że jest to estetyka, w której śpiewamy z tatą pierwszy raz" - mówi Patrycja Markowska.

Clip Patrycja Markowska Echem zostawimy ślad - i Grzegorz Markowski

Autorem nagrania (muzyka, tekst, produkcja) jest Maciej Wasio, który zagrał też na gitarze akustycznej i zaśpiewał w chórkach.

Wokalistom towarzyszyli również Piotr "Rubens" Rubik (gitary elektryczne), Piotr "Quentin" Wojtanowski (bas) i Radosław Owczarz (perkusja).

Clip Patrycja Markowska Aż po horyzont - i Grzegorz Markowski

Dorobek grupy Perfect zamyka wydany w październiku 2016 r. akustyczny album "Muzyka". To premierowe nagrania do których teksty napisali m.in. Bogdan Loebl (wieloletni współpracownik Breakoutu), Wojciech Waglewski (Voo Voo), Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Robert Gawliński (Wilki) i Jacek Cygan.

Autorem większości materiału był gitarzysta Darek Kozakiewicz, współproducentem płyty zaś Sebastian Piekarek, na co dzień gitarzysta grupy Ira. Za okładkę odpowiada Edward Lutczyn, autor logo zespołu.

Perfect na Life Festival Oświęcim - 19 czerwca 2016 r. 1 12 Grzegorz Markowski Autor zdjęcia: Źródło: fot. Bartosz Nowicki 12