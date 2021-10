Grzegorz Ciechowski: "Do końca nie zostanie nikt". Koncert "Ocalić od zapomnienia" w Polsacie

Grzegorz Ciechowski kojarzony jest z Toruniem, bo tam zaczynał działalność artystyczną w klubie studenckim Od Nowa. Urodził się jednak 29 sierpnia 1957 r. w Tczewie.

Jako młody chłopak występował w chórze i w zespołach Nocny Pociąg i Jazz Formation. Pisał też wiersze. W 1979 roku dołączył do zespołu Res Publica, prowadzonego przez Jana Castora. Szybko został liderem grupy, która od 1980 roku funkcjonowała pod szyldem Republika. Jego grupa wykreowała charakterystyczny wizerunek: mocne, choć ascetyczne brzmienie, niebanalne aranże i czarno-białą stylistykę kolorystyczną.

Szybko podbili polską scenę takimi przebojami, jak: "Kombinat", "Gadające głowy", "Sexy Doll", "Układ sił", "Telefony" czy "Biała flaga". Zespół nagrał trzy albumy studyjne, a w 1986 roku zdecydował o zakończeniu działalności. Wtedy Ciechowski rozpoczął karierę solową pod pseudonimem Obywatel G.C.

Pierwszy solowy album muzyka ukazał się w 1988 roku. To właśnie z płyty "Tak!Tak!" pochodzą kolejne wielkie przeboje - "Nie pytaj o Polskę" i "Taktaktoja". Początek lat 90. do powrót Ciechowskiego do Republiki. Niedługo potem zespół wydał swój kolejny album zatytułowany "1991", a Obywatel G.C. - kolejny album solowy "Obywatel świata" (1992).

Przedostatnia płyta Republiki "Masakra", zawierająca przeboje takie jak: "Mamona", "Raz na milion lat" i "Odchodząc", została wydana w 1998 roku. Kilka gotowych piosenek, m.in. "Śmierć na pięć", ukazało się w następnym roku na płycie pod tytułem "Republika".



Nie była to jednak jedyna działalność muzyczna Ciechowskiego. Jako Grzegorz z Ciechowa wydał album inspirowany polskim folklorem - "OjDADAna" (1996). Przebojem stał się przede wszystkim utwór "Piejo kury, piejo".



Grzegorz Ciechowski zmarł niespodziewanie 22 grudnia 2001 r. w Warszawie. Przyczyną był zawał po przeprowadzonej w trybie nagłym operacji tętniaka serca. O dramatycznych dniach grudnia 2001 roku opowiadał "Dziennikowi Zachodniemu" Leszek Biolik.

"To działo się przez dwa dni. Byliśmy na stałe podłączeni do telefonów, oczekując każdej nowej wieści. Podświadomie przygotowywaliśmy się jednak na najgorsze. To, że on zmarł było więc w pewnym sensie momentem wieńczącym. Gdy po śmierci Grzegorza jedni płakali, inni udzielali wywiadów, ja uzmysłowiłem sobie, że w ciągu jednego dnia kończy się wiele rozdziałów w moim życiu. Uczucie straty przyjaciela dotarło do mnie po paru miesiącach, emocje opadły, wszystkie sprawy zostały załatwione, zagraliśmy pożegnalny koncert Republiki. Wspominanie jest przedłużaniem życia. Wspólnie jeździliśmy na koncerty, podrzucaliśmy sobie ulubione książki, płyty. Przez 17 lat co drugi dzień dzwoniliśmy do siebie. I nagle telefon zamilkł" - mówił członek Republiki.

Wokalista osierocił troje dzieci i nie doczekał narodzin czwartego. "Pamięć o nim jest ze zdjęć głównie, z opowieści. Oczywiście gdzieś tam pamiętam jakieś dziecięce chwile, ale raczej jest to taka pamięć właśnie z legend" - mówił po latach syn muzyka, Bruno.

Koncert "Ocalić od zapomnienia" - kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Ocalić od zapomnienia" będzie muzyczną podróżą wypełnioną wspomnieniami o wspaniałych polskich artystach, których wielkie przeboje pozostaną z nami na zawsze.

Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Felicjan Andrzejczak, Igor Herbut, Kuba Badach, Paweł Domagała, Justyna Steczkowska, Ania Rusowicz, Sebastian Riedel, Jan Młynarski, Sebastian Karpiel-Bułecka i wielu innych! Wydarzenie poprowadzi popularny prezenter Polsatu Krzysztof Ibisz.

Najpopularniejszy polski protest song "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena zaśpiewa Krzysztof Cugowski, a ponadczasową "Wolność" grupy Chłopcy z Placu Broni (liderem był Bogdan Łyszkiewicz) wykona zespół Organek.

Ania Rusowicz w duecie z Kubą Badachem przypomną jedną z najpiękniejszych kompozycji Zbigniewa Wodeckiego do słów Wojciecha Młynarskiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem".

Nie zabraknie utworu z repertuaru zmarłego w tym roku Krzysztofa Krawczyka. Jego hit "Chciałem być" zaśpiewa Krzysztof Kiljański.

Usłyszymy też "Krakowski spleen" Kory i grupy Maanam w interpretacji Igora Herbuta. Artystom będzie towarzyszyć orkiestra pod batutą Tomasza Szymusia.

Koncert będzie transmitowany w Telewizji Polsat 1 listopada od godz. 20.