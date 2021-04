Gromee: Jak wygląda Kraków bez turystów? Zobacz teledysk "Cracow in the Crown"

Instrumentalny utwór "Cracow in the Crown" to drugie wspólne dzieło Gromee'ego i Andrzeja Nierubca, kompozytora współpracującego z m.in. Marylą Rodowicz, Dodą, Bohdanem Łazuką, Krzysztofem Krawczykiem, Urszulą, Michałem Bajorem i Zenkiem Martyniukiem.

Reklama

Gromee prezentuje nowy teledysk AKPA

"'Cracow in the Crown' jest dedykacją dla miasta, w którym na co dzień żyję i które jak większość polskich miast jest puste, bez uśmiechniętych ludzi, turystów. Pierwszy raz widziałem mój kochany Kraków bez ludzi, pierwszy raz spotkałem tutaj taką ciszę" - opowiada Gromee.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gromee: Scena na Eurowizji nie miała takiej magii, jak ta w Opolu Newseria Lifestyle

Reklama

Współautorem utworu jest Marcin Nierubiec, z którym w 2020 r. stworzyli numer "Hope" dedykowany lekarzom i wszystkim pracownikom służby zdrowia walczącym z pandemią koronawirusa.

"Kraków ze względów rodzinnych i zawodowych zawsze był mi bardzo bliski. Bardzo miło wspominam współpracę z Jackiem Wójcickim - legendą Piwnicy pod Baranami przy jego albumie 'Zaklinam czas', z Michałem Zabłockim - poetą i wspaniałym autorem tekstów, czy z Maciejem Maleńczukiem - przy jego duecie z Bohdanem Łazuką" - mówi Marcin Nierubiec.

Clip Gromee Cracow In The Crown

Krakowski producent reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji 2018. Był kierownikiem muzycznym Eurowizji Junior w 2019 i 2020 r.



Ma na koncie współpracę z m.in. Edytą Górniak, Golec uOrkiestra i Bedoesem, Anią Dąbrowską i Abradabem, Sound'n'Grace, Martą Gałuszewską, Jesperem Jensetem, Lukasem Meijerem i Mahan Moin.