"Trzy dni pełne koncertów i spotkań, ponad 100 wykonawców grających na kilku scenach, a i tak udało nam się w tym roku zaprezentować tylko część znakomitych artystów i kierunków, jakimi podąża nowa polska muzyka. W 2024 wracamy z jej kolejną mocną porcją - już na trzecią edycję festiwalu Great September" - w ten sposób pomysłodawca i dyrektor artystyczny wydarzenia - Artur Rojek - zaprasza do udziału w Great September Showcase Festival & Conference.

Dwie poprzednie edycje festiwalu okazały się ogromnym sukcesem. Przyciągnęły najciekawszych debiutujących artystów, a także tych, którzy są znani szerszej publiczności od dłuższego czasu. Nie ma tu żadnych ograniczeń gatunkowych, czy wiekowych - każdy, kto chce się zaprezentować, może dostać taką szansę.

Program festiwalu uzupełniają różnorodne panele, warsztaty i wywiady, w których biorą udział najpopularniejsi polscy wykonawcy i inni pracownicy branży muzycznej. Organizatorzy zapraszają także na pokazy filmów oraz wystawy, szeroko prezentujące bogactwo rodzimej muzyki i jej twórców. Wszystko wtopione jest w inspirującą przestrzeń Łodzi - w 2023 roku koncerty i spotkania odbywały się wokół jednej z najbardziej znanych ulic w Polsce, Piotrkowskiej, na scenach rozstawionych w klubach, pubach, galeriach, a nawet podwórkach.

Ogłoszenia Great September 2024

Organizatorzy festiwalu już w marcu ogłosili pierwszych artystów, którzy wystąpią na łódzkich scenach. Okazało się, że w tym roku na festiwalu swoje 65. urodziny i 45-lecie debiutu "Don't Cry" świętować będzie Stanisław Soyka - wspaniały wokalista i kompozytor. Na Great September wystąpi w towarzystwie Grott Orkiestry. Organizatorzy ogłosili także występ Korteza - właściciela jednego z najciekawszych głosów w kraju. Rapowa scena również będzie miała swoich reprezentantów. W Łodzi wystąpią tacy artyści, jak Otsochodzi, czy Tonfa. Oprócz tego w ogłoszeniu znalazły się takie zespoły, jak: Coals, Oxford Drama, czy Hurt.

Druga fala ogłoszeń od Great September

Łódzki festiwal właśnie ogłosił kolejnych artystów, którzy zawitają we wrześniu na sceny Great September. Do line-upu dołączyło kilkanaście nowych nazwisk. Wśród nich znaleźli się muzycy, którzy dopiero chcą zaistnieć w świecie muzycznym i niewiele osób kojarzy ich dotychczasowy dorobek. Są to m.in. zespoł Noże, Zuta, czy Chłodno. W ogłoszeniu nie brakuje natomiast innych, znanych nazwisk. Na festiwalu wystąpi Pan Savyan, który stał się popularny, dzięki swojemu wiralowemu hitowi "W kolorku amaretto" ( sprawdź ).

Pan Savyan ostatnio pojawił się w show TVN-u "Mam talent". Jego przebój nie przypadł do gustu jurorom, a szczególnie Julii Wieniawie, która porównała go do disco polo. Artysta brał wcześniej udział w preselekcjach do tegorocznej Eurowizji. Zajął w nich 18. miejsce, remisując przy tym z legendarną Edytą Górniak.

Znany zespół, który również weźmie udział w nowej edycji Great September to Kwiat Jabłoni. Jest to siostrzano-braterski duet folkowy, który tworzą Katarzyna i Jacek Sienkiewicz. Występowali już kilkukrotnie na największych festiwalach w Polsce - m.in. na Pol’and’Rock Festival. Znani są z energetycznych występów i tanecznych brzmień, które rozbrzmiewają w coraz większej ilości rozgłośni radiowych w Polsce.

Druga fala ogłoszeń na Great September wyjawiła także udział Darii ze Śląska w festiwalu. Artystka wywołała spore poruszenie na scenie alternatywnej za sprawą utworów "Falstart albo faul" oraz "Dziewczyna z tatuażem". Przez wielu została uznana za odkrycie roku 2023. W 2024 r. została laureatką dwóch Fryderyków. Jej debiutancki album "Daria ze Śląska tu była" szczerze opowiada o tym, co jest wokalistce bliskie oraz o tym, co jej się przydarzyło w życiu. Miała okazję występować już na jednej ze scen Great September - podczas pierwszej edycji festiwalu. W tym roku powraca, aby zagrać dla swoich fanów nową płytę "Na południu bez zmian".