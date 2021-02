Gojira: Album "Fortitude" gotowy. Kiedy premiera?

Wizjonerzy postępowego metalu z francuskiej grupy Gojira ujawnili szczegóły premiery długo oczekiwanej płyty.

Zespół Gojira już niedługo opublikuje nowy album /materiały prasowe

"Fortitude", pierwszy od pięciu lat longplay Francuzów i następca nominowanego do nagrody Grammy albumu "Magma", zarejestrowano i wyprodukowano pod okiem Josepha "Joe" Duplantiera, grającego na gitarze wokalisty Gojiry, który jest także autorem okładki siódmej płyty podopiecznych Roadrunner Records.

Nagrania odbyły się w należącym do zespołu Silver Cord Studio w Nowym Jorku. Miksem zajął się Andy Wallace (Nirvana, Rage Against The Machine). Nowy materiał Gojiry będzie mieć swą premierę 30 kwietnia (CD, winyl, cyfrowo).

Wśród 11 kompozycji znajdzie się opublikowany w 2020 roku singel "Another World" ( posłuchaj! ).

Przypomnijmy, że Gojira będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Mystic Festival, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca w Stoczni Gdańskiej.

Zespół podzielił się właśnie z fanami drugim nowym utworem z albumu "Fortitude". Mowa o singlu "Born For One Thing" ( sprawdź! ), do którego nakręcono również teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Gojira Born For One Thing

Oto lista utworów albumu "Fortitude":

1. "Born For One Thing"

2. "Amazonia"

3. "Another World"

4. "Hold On"

5. "New Found"

6. "Fortitude"

7. "The Chant"

8. "Sphinx"

9. "Into The Storm"

10. "The Trails"

11. "Grind".