Gojira: Nowy singel "Another World"

Francuska formacja Gojira opublikowała właśnie nowy utwór.

Zespół Gojira w końcu opublikował nowy utwór /materiały prasowe

"Another World" to zupełnie nowa kompozycja Francuzów, a zarazem pierwsze premierowe nagranie Gojiry od 2016 roku, gdy na rynku pojawiła się "Magma", szósta płyta podopiecznych Roadrunner Records.

Singel "Another World", który swą premierę miał w środę, 5 sierpnia, wyprodukował Joseph "Joe" Duplantier, grający na gitarze wokalista Gojiry. Miksem zajął się amerykański fachowiec Andy Wallace. Materiał ukazał się w wersji cyfrowej.

Dodajmy, że grupa nadal pracuje nad nowym albumem. Więcej szczegółów na temat następcy nominowanego do nagrody Grammy albumu "Magma" mamy poznać już wkrótce.

Do utworu "Another World" powstał animowany teledysk w reżyserii Maxime'a Tiberhgiena i Sylvaina Favre'a. Możecie go zobaczyć poniżej: