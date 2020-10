Mystic Festival 2021: Gojira potwierdzona [DATY, MIEJSCE, BILETY]

Francuska grupa Gojira to trzeci headliner Mystic Festival, który został potwierdzony na przyszłoroczną edycję.

Gojira została potwierdzona na Mystic Festival 2021 /Tim Mosenfelder /Getty Images

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Mystic Festivalu miała się odbyć w dniach 10-11 czerwca na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.



Pandemia koronawirusa sprawiła, że te plany zostały przełożone na 2021 r. Przyszłoroczna odsłona odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2021 r. w Stoczni Gdańskiej. Podczas trzech dni na pięciu scenach wystąpi aż 70 zespołów, a headlinerami będą grupy Judas Priest, Mercyful Fate oraz potwierdzona właśnie Gojira. Wystąpią również tacy wykonawcy, jak m.in. Killing Joke, Katatonia, Heilung, Obituary, Oranssi Pazuzu, Witchcraft, Mgła, Truchło Strzygi, Beast, Infected Rain, Motanka. Specjalny program "De Profundis" zaprezentuje polska legenda death metalu - Vader.

Mystic Festival 2019 - zdjęcia fanów 1 / 28 Zobacz zdjęcia fanów z pierwszego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (25 czerwca 2019 r.). Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Francuska Gojira w swojej twórczości połączyła death metal, groove metal i prog metal.

Obecnie kwartet pracuje nad nowym materiałem, którego pierwszą zapowiedzią był utwór "Another World". Dotychczasową dyskografię zamyka szósty album "Magma" z 2016 r.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gojira To Sirius

Francuzi mają u nas wielu fanów, którym odwdzięczają się częstymi koncertami. Po raz ostatni metalowy kwartet gościł w naszym kraju w sierpniu 2018 r., gdy był jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą.



Gojira na Pol'and'Rock Festival - Kostrzyn nad Odrą, 2 sierpnia 2018 r. 1 / 11 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Gojira na Pol'and'Rock Festival 2018! Źródło: WOŚP Autor: Damian Mękal udostępnij

Zespół tworzą bracia Duplantier - wokalista i gitarzysta Joe oraz perkusista Mario, wspierani przez gitarzystę Christiana Andreu i basistę Jean-Michela Labadie.



Clip Gojira Another World

Ceny karnetów:

Pula nr 3 - 479 zł - do wyczerpania limitowanej puli lub do 11 maja 2021

Pula nr 4 - 499 zł - do wyczerpania limitowanej puli

Pula nr 5 - 519 zł - do wyczerpania.

Mystic Festival 2019 - publiczność (dzień drugi) 1 / 30 Zobacz zdjęcia publiczności podczas drugiego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (26 czerwca 2019 r.) Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij