God Dethroned: Nowy album "Illuminati" w 2020 r.

Niderlandzka formacja God Dethroned wyda w lutym 2020 roku 11. album.

God Dethroned szykuje nowy album

Autorem okładki nowej płyty podopiecznych Metal Blade Records jest uznany polski artysta Michał "Xaay" Lorenc.

"Uwaga masoni, okultyści i entuzjaści teorii spiskowych! God Dethroned uderzy w was nowym albumem 'Illuminati'. Po zakończeniu trylogii o pierwszej wojnie światowej, nadszedł czas, żeby powrócić na mroczną stronę z utworami o religii, wolnomularstwie i okultyzmie" - powiedział Henri Sattler, grający na gitarze wokalista God Dethroned.



"Niech jednak mają się na baczności ci, którzy spodziewają się od nas powrotu do szaleństwa niekończących się blastów i brzmienia gitar przypominającego piłę tarczową. 'Illuminati' to nasza najbardziej zróżnicowany brzmieniowo album z ciężką i ofensywą produkcją. Udało nam się uzyskać potężniejsze i bardziej symfoniczne brzmienie z wykorzystaniem zarówno budujących nastrój partii klawiszy, jak i wielu dodatkowych partii wokalnych. Jest tu wiele do odkrycia. Utwory na ‘Illuminati" są też znacznie bardziej chwytliwe" - sprecyzował lider zespołu.



Przypomnijmy, że God Dethroned zobaczymy 26 lutego 2020 roku na koncertach w krakowskim Kwadracie i dzień później na deskach warszawskiej Proximy. Na obu z nich Holendrzy wystąpią u boku bawarskiej formacji Obscura.

Nowy longplay deathmetalowców z God Dethroned ujrzy światło dzienne 7 lutego 2020 roku.

Zobacz teledysk do utworu "Illuminati" God Dethroned:

Oto lista utworów albumu "Illuminati":

1. "Illuminati"

2. "Broken Halo"

3. "Book Of Lies"

4. "Spirit Of Beelzebub"

5. "Satan Spawn"

6. "Gabriel"

7. "Eye Of Horus"

8. "Dominus Muscarum"

9. "Blood Moon Eclipse".