W ostatnim czasie Glen Hansard był bardzo zajęty: współpracował przy ścieżce dźwiękowej do "Flag Day" z Eddiem Vedderem i Cat Power, koncertował z Vedderem jako członek jego zespołu The Earthlings i ponownie spotkał się z Marketą Irglovą na wyprzedanych koncertach upamiętniających 15. rocznicę powstania filmu "Once".

Dołączył również do obsady filmu "Cyrano" kręconego we Włoszech na prośbę bliźniaków Aarona i Bryce'a Dessnera (The National), którzy tworzyli muzykę do tego filmu. W tym napiętym harmonogramie Irlandczyk nie miał zbyt wiele czasu na skupienie się na pracy nad własną nową muzyką i występami z nią przed publicznością - co było znaczącym utrudnieniem dla wykonawcy, który postrzega siebie przede wszystkim jako muzyka koncertowego.

"Nie mogłem się połapać w tym, co mam i czym będzie ta płyta, dopóki nie zagrałem piosenek na scenie z zespołem. Tylko wtedy, gdy piosenka ma odbiorcę odnajduje swój kształt, swoje miejsce, swoją tożsamość. Ustawiliśmy się w rogu i graliśmy dla miejscowych, z których tylko niektórzy słuchali. Rolnicy i robotnicy, gracze w rzutki i bilarda. Każdego tygodnia grałem przez dwie godziny nowe piosenki" - mówi o swoich występach w małym pubie w zachodniej części Dublina w listopadzie 2022 roku, kiedy przez pięć wtorków grał dla fanów, przyjaciół i niczego niepodejrzewających bywalców pubów razem wraz z kolegami z zespołu The Frames: Josephem Doylem (bas) i Grahamem Hopkinsem (perkusja), skrzypkiem Garethem Quinnem i pianistką Megan O'Neill.



"Niektóre z tych piosenek były skończone, inne gotowe ledwie w połowie. Dzięki temu procesowi zdałem sobie sprawę, co mam, a nad czym muszę jeszcze popracować. Które utwory się nadają, a które są dobre tylko w mojej wyobraźni. To od razu ugruntowało moje wybory. To było tak, jakby album pojawił się w tym barze. Nie wcześniej" - dodaje Hansard.



Powstały w ten sposób album "All That Was East Is West of Me Now" jest na przemian głośny i medytacyjny, wielowymiarowy i hipnotyczny. Bez wątpienia jest to najbardziej rockowa płyta Hansarda od czasów "Burn the Maps" The Frames z 2004 r. Tytuł, o którym Hansard mówi, że wynika z "nagłego uświadomienia sobie, że więcej jest już za mną za niż przede mną", sugeruje spoglądanie z dużej perspektywy na to co za nami i na to, co wciąż pozostaje do odkrycia. Chociaż głównym tematem może być upływ czasu, narracja ośmiu utworów na albumie skupia się bardziej na obietnicach na przyszłość niż na myślach pełnych żalu i nostalgii.

Clip Glen Hansard There's No Mountain

W ramach promocji tego materiału Glen Hansard ze swoim zespołem wystąpi 15 listopada w klubie Palladium w Warszawie.

Nagranie "All That Was East Is West of Me Now" zostało wyprodukowane przez wieloletniego współpracownika Davida Odluma (m.in. Tinariwen, Sam Smith) w jego domowym studiu na obrzeżach Dublina.

W większości nagrań Hansardowi towarzyszyli w studiu koledzy z The Frames: Joseph Doyle, Graham Hopkins, Ruth O'Mahony Brady (klawisze), Rob Bochnik (gitara) i Earl Harvin. Za smyczki odpowiadają Gareth Quinn Redmond, Kate Ellis, Paula Hughes, Katie O'Connor i Una O'Kane.

Clip Glen Hansard The Feast Of St. John

"Jako artyści możemy mieć tylko nadzieję, że coś w tonie lub kształcie piosenki przemówi na tyle dobrze, że zostanie usłyszane i wzięte sobie do serca. Ta płyta przybierała różne formy w miarę jak powoli zmniejszałem liczbę utworów, z niektórych części wyrosły nowe, a inne rozpadły się i zniknęły" - dodaje Glen. "Jestem w ostatniej jednej trzeciej dobrego życia! A moją nagrodą jest życie w piosence. Nie zgubiłem się, pozostałem wierny mojemu pierwszemu powołaniu i zostałem pobłogosławiony najgłębszymi bogactwami życia, jestem szczęśliwy w miejscu, w którym jestem" - podsumowuje 53-letni Irlandczyk.



Glen Hansard i nowa płyta "All That Was East Is West of Me Now" (tracklista):

1. "The Feast Of St. John"

2. "Down On Our Knees"

3. "There’s No Mountain"

4. "Sure As The Rain"

5. "Between Us There Is Music"

6. "Ghost"

7. "Bearing Witness"

8. "Short Life"

9. "Outro".

Wokalista, gitarzysta i kompozytor jest założycielem działającej od 1990 r. grupy The Frames. Z pochodzącą z Czech Marketą Irglovą współtworzył duet The Swell Season , który ma na swoim koncie muzykę do filmu "Once", a za singel "Falling Slowly" otrzymał Oscara. Razem z Irglovą zagrali w tym filmie główne role.