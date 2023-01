Produkcja "Queen: The Greatest Live" wypełniona będzie rzadkimi, archiwalnymi nagraniami z koncertów, urywkami niedawnych występów grupy oraz wywiadami przeprowadzanymi za kulisami koncertów na przestrzeni pięciu dekad istnienia Queen.

Serial wyprodukował Simon Lupton, który od lat realizuje dokumenty o Queen. Wśród nich są: "Queen: The Greatest", "Queen: Rock the World", "Queen: Behind the Rhapsody", "Queen: Days of Our Lives", "Queen on Fire: Live at the Bowl" oraz "Queen: Live at Wembley ’86".

W pierwszym odcinku nowego cyklu gitarzysta, Brian May i perkusista, Roger Taylor opowiadają o próbach, które mają przed koncertami i układaniu listy utwórów, które zagrają dla publiczności.

"Próba z Rogerem jest zawsze pewną niewiadomą, bo nie wiemy, ile zapamiętaliśmy z danych piosenek i czy nadal będą brzmiały tak samo w naszym wykonaniu. Ale to zaskakujące, jak pewne rzeczy zaczynają ci się przypominać, kiedy zaczynamy przy czymś grzebać" - przyznaje May.

"Najpierw sprawdzamy, czy piosenka sprawdzi się na koncercie. Niektórymi z nich nie da się bowiem porwać publiczności podczas występu na żywo. Jest sporo piosenek, które znalazły się na albumach, ale których nigdy nie graliśmy na koncertach. Okazuje się wtedy, że działo się tak nie bez powodu" - stwierdził z kolei Taylor.

Przez 50 tygodni, co tydzień ukazywać się będzie jeden kilkuminutowy odcinek o koncertowym obliczu Queen.

