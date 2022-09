Gienek Loska w maju 2018 r. doznał wylewu krwi do mózgu podczas pobytu u 70-letniej schorowanej matki na Białorusi. Miał wrócić do Polski o wiele wcześniej, jednak postanowił przedłużyć pobyt. Do zdarzenia doszło na dzień przed powrotem.

Od tego czasu przebywał w śpiączce, a jego stan był bardzo poważny. Wokalista i lider Gienek Loska Band zmarł 9 września 2020 r. w wieku 45 lat. Został pochowany w swoim rodzinnym Biełooziersku.



"Przez cały ten czas Polska Fundacja Muzyczna była w stałym kontakcie z Nim i Rodziną dzięki licznym podróżom na Białoruś naszej wolontariuszki Agnieszki. Po raz pierwszy prezentujemy zdjęcia pomnika godnego pamięci Gienka. Został on ufundowany ze środków zebranych przez Fundację oraz przez Mamę Artysty" - czytamy na facebookowym profilu fundacji.

Autorem i wykonawcą nagrobka, który zgodnie z miejscową tradycją można podziwiać z obu jego stron, jest miejscowy rzeźbiarz Witalij Kozenka.

Kim był Gienek Loska?

- Nie pozwolę komukolwiek lub czemukolwiek stanąć na drodze do realizacji moich zamierzeń - taki już jestem - mówił Interii w 2013 r. Gienek Loska. Niepokorny



Wraz ze swoim zespołem Gienek Loska Band pozostawił po sobie dwie płyty: wydany w listopadzie 2011 r. album "Hazardzista" i "Dom" (kwiecień 2013 r.).

Wkrótce po premierze tego drugiego wydawnictwa z grupy odeszli towarzysz Loski od czasów zespołu Seven B gitarzysta Andrzej "Makar" Makarewicz i znany z m.in. Homo Twist perkusista Grzegorz Schneider (zmarł w czerwcu 2013 r.). W Gienek Loska Band zastąpili ich odpowiednio kompozytor i muzyk sesyjny Arkadiusz Żurecki (absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, znany z m.in. Rusty Cage i Present Perfect) oraz Łukasz Marek (Present Perfect).

Szeroka publiczność poznała Gienka Loskę za sprawą telewizyjnych programów "Szansa na sukces", "Mam talent" i "X Factor". W 2011 r. wygrał pierwszą edycję tego ostatniego show. Jego mentorem był Czesław Mozil.

- Jak daleko bym nie zaszedł, w tak zwanym "show biznesie", to i tak ludzie będą mnie kojarzyć z pierwszą edycją "X Factora". Uważam jednak, że wszyscy - zarówno reżyserzy, jak i widzowie, po cichu liczyli, że wyniknie z mojego śpiewania coś niebanalnego... i mam nadzieję, że ich nie zawiodłem. Z negatywnych skutków wymienię tylko: coś za coś... A ja po prostu się na to nie godzę i nie pozwolę komukolwiek lub czemukolwiek stanąć na drodze do realizacji moich zamierzeń - taki już jestem... - opowiadał Interii w 2013 r.

Gdy zapytaliśmy, co jest dla niego najważniejsze, odpowiedział: Śpiewanie - kiedy jest źle i wtedy, kiedy jest dobrze... I to, co mam w sercu.