Przypomnijmy, że w drugiej połowy grudnia 2023 roku organizatorzy Audioriver poinformowali, że po 17 latach impreza przenosi się z Płocka do Łodzi. Wcześniej na plaży nad Wisłą można było jednocześnie zobaczyć najsłynniejszych na świecie reprezentantów house'u, techno i drum&bassu, jak i światowe gwiazdy elektroniki ocierającej się o pop, rock czy hip hop.



Audioriver wchodzi do Łodzi. Mieszkańcy protestowali

Tegoroczna edycja miała się odbyć w Parku na Zdrowiu w Łodzi w dniach 12-14 lipca. "Składać się będzie z części muzycznej, prezentującej spektrum gatunków muzyki elektronicznej oraz rozległego programu dziennego pełnego spotkań i warsztatów podejmujących tematy społeczne" - zapowiedzieli organizatorzy.

Reklama

Przeciwko nowej lokalizacji protestowali mieszkańcy i aktywiści skupieni pod szyldem Zielone Serce Zdrowia. To właśnie oni apelowali o przeniesienie imprezy w inne miejsce, podkreślając, że nie są przeciwni festiwalowi. Petycję podpisało ponad 12 tysięcy osób.

Ostatecznie protestujący dopięli swojego i prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska nie wyraziła zgody na to, aby impreza zorganizowała została w Parku na Zdrowiu.

"Nie ma mojej zgody na organizację Audioriver Festival w Parku im. Piłsudskiego [to oficjalna nazwa Parku na Zdrowiu]. Chcemy, aby Festiwal Audioriver odbył się w Łodzi - to dla miasta szansa rozwoju i niepodważalna marka oraz fantastyczne muzyczne wydarzenie. W przypadku Parku na Zdrowiu doszliśmy jednak do momentu, gdy organizowalibyśmy tę imprezę wbrew części łodzian i zamiast radosnego święta muzyki mielibyśmy święto w cieniu protestów" - czytamy.

Swoje oświadczenie opublikowali również organizatorzy, którzy ujawnili, że zmieniają lokalizację Audioriver, ale zostają w Łodzi. "Nie była to dla nas łatwa decyzja" - czytamy. "Festiwal ma łączyć, nie dzielić. Zależny nam, abyśmy wszyscy czuli się na nim jak najlepiej" - podkreślali.

Audioriver znalazł nową lokalizację. Wiadomo, gdzie się odbędzie

Na czas poszukiwania nowego miejsca, Audioriver wstrzymał sprzedaż biletów na festiwal. Dopinanie nowej lokalizacji trwało miesiąc. Ostatecznie organizatorzy ogłosili, że odbędzie się on na Łódzkich Błoniach.

"Organizatorzy Audioriver zapowiadają pozostawienie formuły festiwalu w dobrze znanej wszystkim formie i postawienie w nowym miejscu klasycznych scen związanych z wydarzeniem" - czytamy.

Przy okazji ogłoszono nowych wykonawców, którzy pojawią się w Łodzi. Do line-upu festiwalu dołączyli: Andromedik, Brina Knauss, Daria Kolosova b2b Sept, Desiree, DJ Gigola, Dyzen, Eli Brown, Fever Ray, Gentlemens Club, Gorgon City, HI-LO, Kiasmos live, Ki/Ki live, Kölsch live, Mall Grab, Mefjus, Stephan Bodzin live oraz VTSS.