Gdy zobaczyli go w "The Voice Senior", zatkało ich. "Pan chyba pomylił programy".

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Piąta edycja "The Voice Senior" obfitowała w zaskakujące momenty. Tak było też, gdy w programie wystąpił Zbigniew Skórka. Mimo, że nie udało mu się przejść do kolejnego etapu show, to i tak zdołał wprawić w zdumienie trenerów. Tomasz Szczepanik złożył mu natomiast propozycję.

Tomasz Szczepanik przyznał, że uczestnik "The Voice Senior" "przepalił" jego piosenkę /TVP