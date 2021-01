Gala Miss Polski 2020 w Polsacie: Kto wystąpi na scenie? [TRANSMISJA, PROGRAM]

Poznaliśmy szczegóły niedzielnej gali finału Miss Polski 2020. Co wydarzy się w studiu Cyfrowego Polsatu?

Ania Wyszkoni pojawi się na gali Miss Polski 2020 w podwójnej roli: gwiazdy i jurorki /Tadeusz Wypych / Reporter

Po raz pierwszy w historii konkursu wybory najpiękniejszej Polki odbędą się bez udziału publiczności i przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

Clip Ania Wyszkoni Zapytaj mnie o to kochany

Podczas gali Miss Polski 2020 dla widzów Polsatu i kandydatek do tytułu wystąpią Kortez ("Hej wy" i "Z imbirem"), Paweł Domagała ("Weź nie pytaj" i piosenka z najnowszej płyty "Wracaj"), Anna Wyszkoni ("Zapytaj mnie o to kochany"), była Miss Supranational 2011 Monika Lewczuk (zaśpiewa covery największych hitów Dua Lipy - "Don't Start Now" oraz "Levitating"), Nick Sinckler i Paweł Tur.

Podczas wyborów w jury zasiądą same kobiety: Ewa Wachowicz (Miss Polonia 1992, III wicemiss świata na Miss World oraz laureatka Miss Świata Studentek na World Miss University), Viola Piekut (ulubiona projektantka gwiazd), wokalistka Anna Wyszkoni (była Miss Nastolatek w swoim regionie), Joanna Liszowska (aktorka znana z m.in. serialu "Przyjaciółki") oraz byłe laureatki konkursu: Olga Buława, Katarzyna Krzeszowska, Magdalena Kasiborska i Elżbieta Sawerska.

Uroczysta gala finałowa odbędzie się w tym roku w Warszawie, w studiu Cyfrowego Polsatu. Gospodarzami wieczoru będą: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, natomiast rozmowy z kandydatkami na tzw. backstagu przeprowadzi Agnieszka Hyży, finalistka Miss Polski 2005.

Transmisja w Polsacie w niedzielę (17 stycznia) od godz. 20.