Fryderyki 2021 - wyniki: Krzysztof Zalewski z politycznym przekazem. Co powiedział na scenie?

5 sierpnia wieczorem w Netto Arenie Szczecin poznaliśmy tegorocznych laureatów najważniejszych polskich nagród muzycznych - Fryderyków - w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Fryderyki 2021: Gwiazdy na ściance 1 / 20 Ralph Kaminski i Natalia Szroeder Źródło: AKPA udostępnij

Pierwsze statuetki w kilkunastu kategoriach (rozrywkowych i jazzowych) wręczono podczas internetowej transmisji. Telewizyjną część gali rozpoczął na scenie Krzysztof Zalewski z przebojem "Annuszka" ( sprawdź! ).

To właśnie ten popularny wokalista i muzyk był głównym faworytem - nominowany był w aż sześciu kategoriach. Swoje szanse zamienił na cztery statuetki: dla autora roku, producenta roku (razem z Andrzejem Markowskim), za teledysk roku ("Annuszka" wyreżyserowana przez Brodkę i jej partnera Przemka Dzienisa) i za płytę roku - pop alternatywny ("Zabawa").

Reklama

Fryderyki 2021: Krzysztof Zalewski i Ralph Kaminski w pocałunku 1 / 6 Krzysztof Zalewski i Ralph Kaminski wymienili pocałunek na scenie, gdy ten pierwszy z rąk drugiego odbierał Fryderyka dla autora roku. Źródło: AKPA udostępnij

Gdy odbierał Fryderyka dla autora roku, z wręczającym mu nagrodę Ralphem Kaminskim wymienił pocałunek. Chwilę później zdecydował się na polityczny apel ze sceny. Stwierdził, że wypadałoby, żeby "jako autor roku powiedział coś autorskiego".

Wideo Zalewski na gali Fryderyki: Ci co tak mówią chyba mają rację, 5 gwiazdek, 3 gwiazdki i Konfederację.

"Ci, którzy tak mówią, chyba mają rację: pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i Konfederację" - powiedział. Prowadzący Marcin Prokop szybko "wybrnął" z sytuacji, uznając, że wokalista odniósł się do gwiazdek przyznawanych płytom w recenzjach. "Najbardziej lubimy te pięciogwiazdkowe, ale trzema gwiazdkami też nie gardzimy" - skomentował Prokop.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski na Pol'and'Rock Festival 2019: Jurek Owsiak na prezydenta INTERIA.PL

Fryderyki 2021 - zwycięzcy:

Album roku - muzyka świata: Kapela ze Wsi Warszawa - "Uwodzenie"

Album roku - blues: Robert Cichy - "Dirty Sun"

Album roku - muzyka poetycka: Mela Koteluk & Kwadrofonik - "Astronomia poety. Baczyński"

Album roku - muzyka filmowa, teatralna i ilustracyjna: Łukasz Targosz - "Wataha (muzyka do filmu)"

Najlepsze nowe wykonanie: Król i Igor Nikiforov - "Byłaś serca biciem"

Album roku - soul, r'n'b, gospel: Rosalie. - "IDeal"

Album roku - elektronika: Baasch - "Noc"

Album roku - alternatywa: Świetliki - "Wake Me Up Before Fuck Me"

Album roku - metal: Vader - "Solitude In Madness"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Vader o koncertach INTERIA.PL

Teledysk roku: Krzysztof Zalewski - "Annuszka" (Brodka i Przemek Dzienis)

Clip Krzysztof Zalewski Annuszka

Producent roku: Krzysztof Zalewski, Andrzej Markowski

Album roku - rock: Edyta Bartosiewicz - "Ten moment"

Album roku - hip hop: Mata - "100 dni do matury"

Debiut roku: Mata

Autor roku: Krzysztof Zalewski

Kompozytor roku: Hania Rani

Utwór roku: Taco Hemingway - "Polskie tango"

Album roku - pop alternatywny: Krzysztof Zalewski - Zabawa"

Album roku - pop: sanah - "Królowa dram".