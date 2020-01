Fryderyki 2020: Perfect i Tomek Lipiński wśród laureatów Złotych Fryderyków

Poznaliśmy laureatów Złotych Fryderyków - te nagrody są przyznawane zasłużonym muzykom za całokształt osiągnięć artystycznych. Statuetki zostaną wręczone 8 marca (muzyka poważna) i 14 marca (muzyka rozrywkowa i jazz) podczas uroczystych gali w ramach Fryderyk Festiwal 2020.

Tegoroczna edycja Fryderyki Festiwal rozpocznie się 8 marca Galą Muzyki Poważnej w katowickim NOSPR.

Gala wręczenia statuetek zaplanowana jest na sobotę, 14 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a dzień później w tym samym miejscu wystąpią kolejne polskie gwiazdy. Z powodów organizacyjnych dzień koncertowy musiał zostać przesunięty z piątku (13 marca) na niedzielę (15 marca).

Złote Fryderyki przyznawane są przez Radę Akademii Fonograficznej.

Laureatem w kategorii muzyka poważna został Krzysztof Jakowicz uważany za "skrzypcowego prawnuka" Henryka Wieniawskiego oraz naznaczony przez samego Witolda Lutosławskiego, który powierzył mu polskie prawykonanie wszystkich swoich utworów skrzypcowych.

W kategorii jazz wyróżniono perkusistę Czesława Bartkowskiego. Muzyk współtworzył najważniejsze składy jazzowe w historii: od Kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego, poprzez Trio Tomasza Stańki, po Trio Andrzeja Jagodzińskiego, w którym gra obecnie. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt albumów, w tym "Drums Dream" (1976) - pierwszą w Polsce płytę firmowaną przez perkusistę.

Złote Fryderyki w muzyce rozrywkowej powędrują do legend polskiego rocka: zespołu Perfect (świętuje w tym roku 40-lecie, żegnając się jednocześnie z wokalistą Grzegorzem Markowskim) oraz Tomka Lipińskiego, współtwórcę m.in. grup Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness.

"Tomek Lipiński to człowiek wiecznie nieprzystosowany, bo psychoaktywny inaczej. Można powiedzieć, że to instytucja polskiej muzyki niezależnej i niezależnego myślenia. Od 1978 roku dał nam Brygadę Kryzys, Tilt, Fotoness. Pisze też muzykę filmową, do której ma stosunek słodko-gorzki. Nie wierzy politykom i nie traci nadziei, że jeszcze będzie przepięknie i normalnie. Lipińskiego bez wątpienia można określić mianem człowieka orkiestry. W swojej karierze, oprócz grania i komponowania, zajmował się również dziennikarstwem i produkcją programów telewizyjnych" - komentuje Piotr Metz, dziennikarz muzyczny, dyrektor muzyczny Radiowej Trójki i członek Rady Akademii Fonograficznej.

Podczas Fryderyk Festiwal 2020 wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Muniek Staszczyk, Kayah, Daria Zawiałow, Natalia Przybysz i Baranovski.