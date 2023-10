Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku. Wygląda na to, że artystyczna spuścizna muzyka jest wieczna, bo nagrania Queen po latach biją kolejne rekordy popularności - w liczbie odsłuchów w serwisach streamingowych, a także na listach przebojów.

Choć wokalista przez lata spotykał się z Mary Austin, którą nazywał miłością swojego życia, w latach 80. ujawnił się jako homoseksualista. Nigdy nie doczekał się dziecka, był ojcem chrzestnym Freddiego Macka, syna producenta nagrań Queen, Reinholda Macka.

Siostra artysty, Kashmira Cooke, doczekała się natomiast syna, Samuela Bulsara (znany także jako Jamal Zook), który był bardzo mały, gdy Mercury zmarł. "Jestem bardzo dumny z mojego wujka" - mówił w rozmowie z virginradio.co.uk na rozdaniu nagród muzycznych BMI London.

Pomimo że nie ma zbyt wielu wspomnień o wujku, Bulsara przyznaje, że zapamiętał go jako bardzo oddanego rodzinie. "Miał dla niej dużo miłości" - dodawał. "W domu był normalnym synem, bratem dla mojej mamy i normalnym wujkiem dla mnie. Wysłał do naszego domu ogromne jajko wielkanocne, które było większe ode mnie. To było zabawne, zawsze wysyłał nam niesamowite prezenty i się nami opiekował. Był tam tylko na początku mojego życia, ale naprawdę wywarł duży wpływ na moje życie" - opowiadał mężczyzna.

Siostrzeniec Freddiego Mercury'ego nie mógłby ukryć swojego pokrewieństwa ze słynnym muzykiem - mężczyzna do złudzenia przypomina lidera Queen!

Siostrzeniec Freddiego Mercury'ego wygląda jak jego kopia!

Samuel Bulsara stara się jednak stać z dala od blasku fleszy i niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym. Wiadomo, że ma jeszcze siostrę Natalie Cooke.

"Dorastając, wszystko wydawało się całkiem normalne, ponieważ słuchaliśmy jego muzyki w całym domu, czułem, że to po prostu mój wujek Freddie i oczywiście moja rodzina zawsze uświadamiała mnie na jego temat. Po prostu była bardzo dumna i doceniała jego muzykę i dziedzictwo" - mówił przed laty w wywiadzie dla BBC.

"Myślę, że jego muzyka jest uwielbiana przez kolejne pokolenia, ponieważ jest tak inna; nie ma drugiego takiego zespołu jak Queen. Nie są nawet gatunkiem, to coś jak wiele gatunków w jednym, a jego muzyka zawsze będzie obecna, ponieważ jest tak odmienna" - sądzi Zook.

Wielu artystów inspiruje się liderem Queen po dziś, ale jego siostrzeniec wśród swoich największych idoli wymienia inne nazwisko. "Wybrałbym Amy Winehouse, była dla mnie wielką inspiracją w okresie dorastania i uwielbiam jej muzykę. Więc zdecydowanie Amy Winehouse" - przekazał Bulsara.