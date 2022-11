Po 46 latach od założenia zespołu, muzycy Foreigner zdecydowali, że nadszedł czas na zakończenie działalności. Z tej okazji przygotowali pożegnalną trasę koncertową.

Zespół Foreigner żegna się z fanami

Pożegnalna trasa rozpocznie się w Ameryce Północnej w 2023 roku. Pierwszy koncert zaplanowany jest na 6 lipca w Georgii. Fani z innych części świata nie mają jednak powodu do obaw - występy w Ameryce to dopiero jeden z etapów całej trasy. Według doniesień "Billboardu" tournee ma potrwać aż do końca 2024 roku.

Na razie nie wiadomo nic o występach w Europie. Przypomnijmy, że zespół w 2021 roku miał wystąpić w Polsce, w katowickim Spodku, jednak koncert musiał zostać odwołany ze względu na pandemię.

Reklama

Foreigner i "I Want to Know What Love Is"

Foreigner to popularna głównie w latach 80. pop-rockowa grupa, pamiętana z takich przebojów, jak "I Want To Know What Love Is" i "Waiting For A Girl Like You". Na całym świecie Foreigner sprzedał ponad 80 milionów płyt. Pierwsze pięć albumów z lat 1977-84 uzyskało status multiplatynowych, docierając minimum do piątego miejsca w Ameryce.

Zespół założony przez Micka Jonesa (eks-Spooky Tooth), Iana McDonalda (eks-King Crimson) i Lou Gramma w 1976 roku zadebiutował rok później wydawnictwem "Foreigner". Do największych przebojów Foreigner należą m.in. "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time" i "I Want To Know What Love Is".