Pierwsze miejsce grupie Genesis zapewniła kwota 230 mln dolarów, która w roku ubiegłym trafiła na konto muzyków. Lwią część wpływów stanowi suma ponad 300 mln dolarów, za którą wytwórnia Concord wykupiła prawa do utworów, które mocno schorowany Phil Collins , Mike Rutherford i Tony Banks nagrywali podczas karier solowych, jak i do muzyki, którą stworzyli wspólnie w ramach grupy Genesis. Reszta to wpływy z koncertów. Po odliczeniu opłat dla menedżerów, prawników i agentów oraz innych kosztów, muzycy zamknęli miniony rok z sumą 230 mln dolarów.

Na drugim miejscu zestawienia uplasował się Sting . Były frontman i basista zespołu The Police , podobnie jak liderzy rankingu, w minionym roku wzbogacił się sprzedając za 300 mln dolarów prawa do swojego katalogu muzycznego. Ostatecznie artysta zamknął ubiegły rok inkasując 210 mln dolarów.

W czołówce rankingu znalazł się Tyler Perry. Amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, którego zeszłoroczne wpływy wyniosły 175 mln dolarów. Tuż za nim, z rocznym dochodem rzędu 160 mln dolarów, uplasowali się twórcy "South Park" Trey Parker i Matt Stone. Pierwszą piątkę zestawienia zamyka kolejny duet - twórcy "Simpsonów" James L. Brooks i Matt Groening zainkasowali w ubiegłym roku 105 mln dolarów.

Drugą piątkę zestawienia "Forbes" otwiera Brad Pitt. W sumie w minionym roku na konto aktora wpłynęła okrągła suma 100 mln dolarów. O dwa miliony mniej zainkasowali członkowie zespołu The Rolling Stones , co zapewniło im siódme miejsce w zestawieniu.

W tegorocznym rankingu nie mogło zabraknąć także Jamesa Camerona, który wraz z drugą częścią filmu "Avatar" święci kasowe triumfy. Sam reżyser tylko w roku ubiegłym wzbogacił się o 95 mln dolarów, co zapewnia mu ósme miejsce. Z pewnością w przyszłorocznym podsumowaniu znajdzie się zdecydowanie wyżej.

Na dziewiątej pozycji uplasowała się jedyna kobieta - Taylor Swift . Ubiegły rok piosenkarka zamknęła z kwotą 92 mln dolarów, co czyni ją najlepiej opłacaną artystką. Ranking zamyka Bad Bunny . Portorykański raper i zdobywca dwóch nagród Grammy, szczęśliwy posiadacz 88 milionów dolarów na koncie.