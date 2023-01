Społeczność TikToka od dawna czekała na pojawienie się The Rolling Stones i ich katalogu w platformie. Między innymi dlatego hasztagi #TheRollingStones i #RollingStones, jeszcze przed oficjalnym dołączeniem zespołu, miały ponad 500 mln wyświetleń. Nie brakowało też filmików, w którym fani wykonywali instrumentalne covery Stonesów albo naśladowali wokal Micka Jaggera.

W ubiegłym roku na TikToku zadebiutował Keith Richards (@officialkeef). Prawdziwy przełom nastąpił jednak dopiero teraz. Od 19 stycznia swoje osobiste konto w tej aplikacji ma również Mick Jagger (@jagger). Ponadto, w tym samym dniu pojawił się tiktokowy profil The Rolling Stones (@TheRollingStones).

Kolejnym przejawem ofensywy brytyjskich rockmanów na TikToku jest to, że po raz pierwszy społeczność TikToka będzie mogła użyć przebojów The Rolling Stones w swoich nagraniach. Mają do wyboru 44 hity, w tym "Start Me Up", "It’s Only Rock 'N Roll (But I Like It)", "Miss You", "Angie", "Beast Of Burden" i wiele innych.

Zespół, a także Jagger, udostępnili już pierwsze filmy, w których zachęcają fanów, by przedstawiali swoje występy oraz stylizacje inspirowane The Rolling Stones, a także nagrywali swoje klipy z ich muzyką.

Na wspomnianych profilach fani znajdą się też ciekawe ujęcia zza kulis z koncertów, wizyt w studiu i nie tylko.

