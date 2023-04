Dave Grohl i Foo Fighters zapowiedzieli nowy, a zarazem pierwszy po tragicznej śmierci perkusisty Taylora Hawkinsa album. Wyprodukowana przez Grega Kurstina i zespół płyta będzie jedenastym albumem kapeli.

"But Here We Are" to szczera i emocjonalna odpowiedź na wszystko, czego Foo Fighters doświadczyli w ciągu ostatniego roku. Album ukaże się 2 czerwca 2023 roku, ale już można posłuchać promującego go singla, pt. "Rescued".

Foo Fighters wracają. "Rescued" to pierwszy utwór zespołu od śmierci Taylora Hawkinsa!

W grudniu tego roku muzycy grupy ogłosili, że po odejściu perkusisty Taylora Hawkinsa będzie kontynuował działalność jako "inny zespół". Grupa z Dave'em Grohlem na czele w poście na Facebooku odniosła się do swojej przyszłości.

"Żegnając się z najtrudniejszym i najtragiczniejszym rokiem, jaki kiedykolwiek przeszedł nasz zespół, przypominamy sobie, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za ludzi, których najbardziej kochamy i cenimy, a także za bliskich, których już z nami nie ma" - przekazano.

"Foo Fighters powstali 27 lat temu, aby reprezentować uzdrawiającą moc muzyki. I przez ostatnie 27 lat nasi fani zbudowali światową społeczność, oddany system wsparcia, który pomógł nam wszystkim razem przejść przez najczarniejsze czasy. Miejsce, w którym możemy dzielić się naszą radością i naszym bólem, naszymi nadziejami i obawami, a także razem dołączyć do chóru życia poprzez muzykę. Bez Taylora nigdy nie stalibyśmy się zespołem, którym byliśmy - i bez Taylora wiemy, że będziemy innym zespołem idącym naprzód" - kontynuuje lider grupy.

"Wiemy też, że wy, fani, znaczyliście dla Taylora tyle, ile on znaczył dla was i wiemy, że kiedy zobaczymy was ponownie - a zobaczymy wkrótce - on będzie tam w duchu z nami wszystkimi każdej nocy" - obiecują muzycy Foo Fighters.

Taylor Hawkins nie żyje. Jak zmarł perkusista Foo Fighters?

Taylor Hawkins z Foo Fighters został znaleziony martwy 25 marca 2022 w pokoju hotelowym przy Casa Medina w Bogocie (Kolumbia). Tego samego dnia zaplanowano występ zespołu na festiwalu Picnic Stereo w Bogocie. Śledztwo w sprawie jego niespodziewanej śmierci i badania toksykologiczne doprowadziły do wykrycia w organizmie muzyka dziesięciu substancji psychoaktywnych.

We wrześniu ubiegłego roku Foo Fighters zagrało dwa, pierwsze koncerty po śmierci Hawkinsa. Podczas niezwykle emocjonalnego występu na Wembley w Londynie za perkusją zasiadł Shane, nastoletni syn zmarłego muzyka.

