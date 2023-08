Florence Welch przeszła pilną operację. "Uratowała mi życie"

21 sierpnia zespół Florence and the Machine poinformował w mediach społecznościowych, że musi odwołać najbliższe koncerty. Miały się one odbyć w miniony weekend w ramach dwóch festiwali muzycznych - francuskiego Rock en Seine oraz Zurich Open Air Festival w Szwajcarii.

Tydzień później wokalistka tej brytyjskiej kapeli opublikowała na Instagramie krótkie oświadczenie, w którym wyjaśniła powody decyzji o anulowaniu zaplanowanych występów.

Florence Welch nagle wylądowała w szpitalu. Operacja uratowała jej życie

Jak się okazuje, Florence Welch miała niedawno poważne problemy zdrowotne, przez co wylądowała na stole operacyjnym. Artystka zdementowała przy tym plotki, według których odnowiła się u niej przebyta zeszłej jesieni kontuzja. Podczas jednego z listopadowych koncertów gwiazda złamała kość śródstopia.

"Jest mi niezwykle przykro z powodu odwołania ostatnich występów. Z moimi stopami wszystko w porządku, musiałam poddać się pilnej operacji. Nie czuję się jeszcze wystarczająco silna, by opowiedzieć o jej przyczynie, ale uratowała mi życie" - wyjawiła autorka hitu "Spectrum".

Piosenkarka ogłosiła przy tym, że wkrótce wróci na scenę, by dokończyć tournée "Dance Fever". Dwa ostatnie koncerty w ramach tej trasy dwoma odbędą się w Lizbonie i Maladze, odpowiednio 1 i 2 września. "Zapewne nie będę skakać tak intensywnie, jak zazwyczaj, ale wy możecie zrobić to dla mnie" - zaznaczyła gwiazda.

