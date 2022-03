Materiał na album "Dance Fever" powstawał w Londynie, w trakcie pandemii, kiedy świat czekał na ponowne otwarcie. W tym czasie liderka zespołu, Florence Welch, zdała sobie sprawę, że najbardziej brakuje jej klubów, tańca i koncertów. Na nowej płycie nie zabraknie więc takiej Florence, jaką pokochali fani - "festiwalową boginię z porywającymi hymnami" - zapowiada wokalistka.

Tuż przed pandemią Welch zaczęła się interesować tańcem św. Wita - renesansowym zjawiskiem, które polegało na gromadzeniu się grup tańczących ludzi. Bywały to nawet setki osób zatracających się w tańcu równocześnie. Wizja i koncept takiego tańca przypomniały Florence o jej doświadczeniach z tańcem, dyscypliną, której się poświęciła, kiedy postanowiła żyć w trzeźwości. Połączyła to z folkowymi elementami z czasów średniowiecza. W ostatnich latach odrętwienia i zamknięcia, taniec dawał bowiem energię, siłę i pozwolił spojrzeć na muzykę z perspektywy choreografii.

Jak powstało "Dance Fever"?

Prace nad albumem zaczęły się jak zawsze - z notatnikiem pełnym wierszy i pomysłów, Florence w marcu 2020 roku poleciała do Nowego Jorku, a w studiu towarzyszył jej Jack Antonoff. Wybuch pandemii COVID-19 zmusił jednak Welch do powrotu do Londynu. Kiedy siedziała w domu, zaczęła przerabiać piosenki, inspirując się muzyką taneczną, folkiem, Iggym Popem z lat 70., czy utworami Lucindy Williams i Emmylou Harris.

Clip Florence & The Machine My Love

W Londynie jednym z utworów, który przeszedł największą metamorfozę, był właśnie najnowszy singel "My Love", który ostatecznie pomógł wokalistce zrealizować Dave Bayley z Glass Animals. Początkowo był to "smutny wierszyk" napisany w kuchni. Później jednak pojawiły się syntezatory, taneczny rytm i porywająca energia. W efekcie powstał numer łączący miłość Dave'a do klawiszy i fascynację Florence wszystkim, co gotyckie i przerażające, czyli - jak to ujęła artystka - "Nick Cave, który idzie do klubu".

Tekst powstał pod wpływem dzieł prerafaelitów, gotyckich dzieł Carmen Marii Machado i Julii Armfield oraz horrorów "Kult", "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" czy "Midsommar. W biały dzień". Na płycie "Dance Fever" Florence porusza kwestie tożsamości, męskości i kobiecości. Za produkcję odpowiadają Florence Welch, Jack Antonoff i Dave Bayley. "My Love" to następca utworów "King" i "Heaven is Here". Do piosenek powstały teledyski z choreografią Ryana Heffingtona, które wyreżyserowała Autumn de Wilde.