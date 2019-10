Flea (Red Hot Chili Peppers) wydaje autobiografię. Kiedy premiera "Acid for the Children"?

"Pieprzyłem system. Chciałem szaleć w tej zwariowanej przestrzeni, w której wszystko było możliwe, być niczym Arthur Rimbaud, gdy nasrał na stół w restauracji" - mówi Flea. Basista Red Hot Chili Peppers 13 listopada wydaje autobiografię "Acid for the Children".

Z Australii, przez nowojorskie przedmieścia, aż po Los Angeles - w "Acid for the Children" Flea zabiera czytelników w osobistą i pełną anegdot podróż po miejscach swojej młodości.

Z książki poznamy historię dorastania przyszłej gwiazdy rocka - od ucieczki od toksycznej rodziny, przez akceptację w społeczności artystów i ćpunów, którzy podobnie jak on wybrali życie na krawędzi, do założenia zespołu z towarzyszami szalonych eskapad. Tak rodzi się Red Hot Chili Peppers.



"Moja potrzeba, by mieszać, burzyć i wzniecać ogień, sprzyjała kreatywności" - opowiada Flea.

"Zespół, grupa, gang, chłopaki. Wcześniej byłem tylko ja i Anthony [Kiedis, wokalista Red Hot Chili Peppers]. Dołączenie do zespołu sprawiło, że nagle zyskałem rodzinę. Nasze ambitne marzenia spotkały się, łącząc się w pulsującą masę, z której czerpaliśmy siłę, stając się jednością. To jak rozbijanie obozu i zostawianie świata zewnętrznego poza nim" - dodaje muzyk, zaliczany do grona najlepszych basistów wszech czasów.

Przedsprzedaż książki ruszyła 16 października, czyli w dniu 57. urodzin Flea.

Basista udziela się też w innych projektach muzycznych, a jego grę można było usłyszeć w Fear, Jane's Addiction, Atom for Peace, Mars Volta czy u Johnny'ego Casha i Toma Waitsa.Jest też charakterystycznym aktorem drugoplanowym. Występował w prawie dwudziestu filmach, m.in. w "Powrocie do przyszłości" czy "Big Lebowski".

