"Kto z nas nie znalazł się na rozdrożu uczuć i emocji wobec drugiej osoby? Komu nigdy nie było smutno, że budzi się w pustym pokoju? Że przez życie idzie w pojedynkę, choć ponoć jest z kimś związany? Z kimś, dla kogo jednak nie jest najważniejszy. Z kimś, kto nie stawia go na pierwszym miejscu. Z kimś, na kogo wciąż musi czekać i nigdy nie może liczyć..." - mówi Filip Lato o piosence "Wracam sam".

"Ale gdy kochamy to zawsze dajemy drugiej osobie niezliczoną ilość 'ostatnich' szans. Trudno nam się bowiem pogodzić z myślą, że nasz obiekt westchnień nie jest zaangażowany równie bardzo jak my. Wolimy go usprawiedliwiać niż pogodzić się z faktem, że nie jesteśmy priorytetem. I dajemy kolejne szanse... bez końca. Albo do samego końca, który prędzej czy później niestety nadchodzi" - dodaje 30-letni wokalista i multiinstrumentalista.

Clip Filip Lato Wracam sam

Autorami utworu "Wracam sam" są Filip Lato i Patryk Tylza (muzyka i tekst) oraz Michał Kalinowski, Jerzy Wolski, Michał Patoleta, Wiktor Pawelec (muzyka) i Fabian Dykcewicz, Katarzyna Chrzanowska (tekst).

Za teledysk odpowiada Alan Kępski, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Edyta Górniak, Ewa Farna, Ewelina Lisowska, Sarsa, Justyna Steczkowska czy Mateusz Ziółko.

Kim jest Filip Lato?

W ostatnim czasie Filip Lato przypomniał o sobie nagrywając swoją wersję przeboju "Byłaś serca biciem" z okazji 30. rocznicy śmierci swojego idola - Andrzeja Zauchy.

Wideo Filip Lato - Byłaś serca biciem [Live Session]

Wokalista szerszej publiczności dał się poznać jako uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland" (był w grupie Barona i Tomsona z Afromental). Już po programie nawiązał współpracę z chórem Sound'n'Grace - efektem był przebój "100", jedna z najczęściej granych piosenek 2017 r.

Clip Sound'n'Grace 100 - & Filip Lato

W tym samym roku wydał pierwszy solowy utwór "Czy chcesz, czy nie", który wykorzystano w serialach "W rytmie serca" i "Barwy szczęścia". Na koncie ma jeden album studyjny - "Halo Ziemia" (2018).

W 2018 r. wziął udział w dziewiątej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" - serca widzów i jurorów podbił szczególnie jako Czesław Niemen. Ostatecznie został zwycięzcą w tym show Polsatu. Pojawił się też jako jeden ze stu jurorów w drugiej odsłonie programu "Śpiewajmy razem. All Together Now" w Polsacie.

