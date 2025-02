Nadchodząca premiera kinowa została zremasterowana z oryginalnego negatywu 35 mm z 1972 r. do jakości 4K - co oznacza, że skan pochodzi bezpośrednio z filmu, zarejestrowanego w ten upalny dzień w Pompejach.

"Nie można uzyskać lepszej jakości! Dzięki tym ulepszeniom, głębia i przejrzystość filmu daje niesamowity efekt, jednocześnie zachowując autentyczność oryginalnej wersji z 1972 roku" - czytamy w zapowiedzi.

Pink Floyd w ruinach amfiteatru w Pompejach. "Wyjątkowy dokument"

Poza seansami kinowymi dostępny będzie też koncertowy album "Pink Floyd Live at Pompeii MCMLXXII" na nośnikach CD, LP, Blu-Ray i DVD. 2 maja płyta po raz pierwszy pojawi się na winylu.

"Ten album to rzadki i wyjątkowy dokument zespołu grającego na żywo w okresie poprzedzającym 'The Dark Side Of The Moon'" - podkreśla perkusista Nick Mason.

Przypomnijmy, że całość została nakręcona i zarejestrowana w ruinach starożytnego rzymskiego amfiteatru w Pompejach we Włoszech bez udziału publiczności. Film został nakręcony w cztery dni w październiku 1971 roku i zawiera takie utwory live jak "Echoes", "One of These Days" czy "A Saucerful of Secrets".

"Zapierające dech w piersiach wizualizacje amfiteatru, uchwycone zarówno w dzień, jak i w nocy, wzmacniają magię występu, tworząc wyjątkowe i wciągające doświadczenie. Ponadto film zawiera rzadkie ujęcia zza kulis zespołu pracującego nad 'The Dark Side of the Moon' w legendarnym Abbey Road Studios w Londynie" - zapowiada wydawca.

Pomysłodawcą koncertu bez publiczności był filmowy twórca Adrian Maben, który w 1971 r. skontaktował się z wokalistą i gitarzystą Davidem Gilmourem i Steve'em O'Rourkem, ówczesnym menedżerem Pink Floyd. Pierwotny pomysł występu w otoczeniu dzieł autorstwa m.in. René Magritte'a, Jeana Tinguely'ego i Giorgia de Chirico został odrzucony przez zespół.

Wakacje 1971 r. Adrian Maben spędził w Neapolu, a podczas pobytu w amfiteatrze w Pompejach zgubił swój paszport. Tego samego dnia powrócił w to miejsce, by odnaleźć zgubę i wówczas zwrócił uwagę na panującą tam ciszę. Wtedy uznał, że amfiteatr może być znakomitym miejscem na koncert rockowej grupy.

Amfiteatr w Pompejach zamknięto na sześć dni

Występ w ruinach starożytnego amfiteatru udało się załatwić dzięki znajomościom profesora Carputiego z uniwersytetu w Neapolu, który był fanem Pink Floyd. To on przekonał lokalne władze, by na sześć dni zamknąć obiekt dla publiczności.

Część materiału dograno w grudniu 1971 r. w studiu w Paryżu. Maben uznał, że film jest za krótki, dlatego w 1973 r. z kamerą pojawił się w Abbey Road w Londynie, gdy zespół pracował nad płytą "The Dark Side of the Moon". Trwająca 80 minut wersja miała premierę w listopadzie 1973 r. w Montrealu (Kanada). Z kolei w 2002 r. wypuszczono wersję reżyserską na DVD.

"Od 1994 roku poszukiwałam nieuchwytnych filmowych taśm 'Pink Floyd At Pompeii', więc niedawne odkrycie oryginalnego negatywu 35 mm z 1972 roku było bardzo wyjątkowym momentem. Nowo zremasterowana wersja prezentuje pierwszą pełną 90-minutową wersję, łącząc 60-minutowy montaż źródłowy występu z dodatkowymi fragmentami dokumentalnymi z Abbey Road Studios nakręconymi w późniejszym czasie" - powiedziała Lana Topham, dyrektor ds. remasteringu Pink Floyd.

W lipcu 2016 r. do Pompejów powrócił David Gilmour, grając w amfiteatrze dwa koncerty z udziałem publiczności. Z kolei w Teatrze Wielkim w Pompejach w lipcu 2023 r. Nick Mason zaprezentował się ze swoim zespołem Nick Mason's Saucerful of Secrets, przypominając głównie materiał z płyty "The Dark Side of the Moon". Obaj muzycy z tych okazji zostali wyróżnieni honorowym obywatelstwem Pompejów.

