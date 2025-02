Polscy fani Pitbulla od dawna apelowali o powrót amerykańskiego rapera do naszego kraju. Od jego ostatniego występu w Polsce minęło bowiem prawie 13 lat. Pod niemalże każdym wpisem w mediach społecznościowych artysty zamieszczali komentarze, w których namawiali go do przyjazdu. Wreszcie ich starania opłaciły się - Pitbull ogłosił europejską część swojej trasy "Party After Dark", w ramach której 23 czerwca 2025 r. wystąpi na Tauron Arenie w Krakowie. Organizacją koncertu zajmuje się Live Nation Polska.

Przeboje takie jak "Timber", "Hotel Room Service", "Fireball" czy "International Love" już tego lata wybrzmią na krakowskiej arenie. Koncert jest odpowiedzią na liczne prośby polskich fanów. W internecie bowiem na przestrzeni lat rozwinęło się wiele akcji, mających na celu namówienie Pitbulla na przyjazd do naszego kraju. Jedną z najgłośniejszych inicjatyw był apel do organizatorów Open'er Festivalu, odbywającego się w Gdyni, który miał na celu dołączenie amerykańskiego rapera do line-upu imprezy. Wówczas akcja zakończyła się niepowodzeniem, jednak okazuje się, że Pitbull widział starania Polaków.

Pitbull docenił starania polskich fanów. Opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowy wpis

Razem z wiadomością o europejskiej trasie koncertowej "Party After Dark", Pitbull opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis, dedykowany specjalnie dla polskich fanów. "Polsko! Od kilku już lat widzę wasze komentarze 'Come to Poland'... Teraz pokażcie się i spędźmy najlepszy czas naszego życia" - napisał na Instagramie.

Rozwiń

Artysta zaprosił Polaków do wspólnej zabawy na czerwcowym koncercie. Udostępnił przy tym specjalne nagranie - umieszczone w nim zostały liczne komentarze fanów znad Wisły, którzy latami przekonywali rapera do powrotu. Muzyk zamieścił także fragmenty swoich dotychczasowych popisów scenicznych, dając słuchaczom przedsmak tego, czego mogą spodziewać się po nadchodzącym wydarzeniu.

Zainteresowanie krakowskim koncertem Pitbulla jest ogromne, a liczby wciąż rosną! Na oficjalnym Facebooku Live Nation udział w wydarzeniu na ten moment zadeklarowało 6,9 tys. osób, a zainteresowanych jest jeszcze 72,9 tys. użytkowników platformy.

W związku z tym organizatorzy ogłosili dodatkowy koncert w Tauron Arenie w Krakowie, który odbędzie się następnego dnia - 24 czerwca.

Co wiemy o trasie "Party After Dark" Pitbulla i ile kosztują bilety na koncert w Krakowie?

"Party After Dark Tour" wystartuje 5 czerwca w 3Arena w Dublinie, obejmie największe europejskie miasta, w tym Londyn, Paryż, Amsterdam, Pragę i Berlin, a zakończy się 29 czerwca w Avicii Arena w Sztokholmie. W roli supportu wystąpi wielokrotnie nagradzany statuetką Grammy artysta dancehall/reggae - Shaggy.

Bilety na koncert w Krakowie są dostępne od środy, 26 lutego, od godz. 9:00 w ramach przedsprzedaży na stronie artysty. Kolejne przedsprzedaże potrwają przez cały tydzień - przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 27 lutego, o godz. 9:00, zaś sprzedaż ogólna ruszy w piątek, 28 lutego o godz. 9:00 na oficjalnej stronie Live Nation.

interia INTERIA.PL