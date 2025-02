"Fatalnie się to oglądało… Sto razy lepsze realizacje były 10 lat temu. Castingi jak 'Bóg przykazał' ze stołem, notatkami… kanapy, serio? Może trzeba było to w kawiarni zrobić?", "Pana Bartosza Porczyka, NIE DA SIĘ SŁUCHAĆ… mózg się lasuje od tego bełkotu. Eh. Pierwsze rozczarowanie Waszej nowej ramówki", "Dawno nie widziałem tak katastrofalnego składu jury. To są jacyś niestabilni nieutalentowani ludzie bez KRZTY rozumu w oczach, brak inteligencji w wypowiedziach brak humoru brak rzetelnej oceny poza może jednym tancerzem", "Odcinek krótki więcej historii bohaterów niż tańca ale za to reklamy sztos", "Zgroza... szambo i wodorosty.. Porczyk bełkocze trzy po trzy bez sensu i składu...", "To już nie jest ten sam program, mnie osobiście bardzo rozczarował, oprócz pana Michała jury mam wrażenie że nie wie co ma powiedzieć", "Co to za program, co to za jury! Tragedia!" - czytamy w sekcji komentarzy.