Nowy album kwintetu z okolic Denver i Fort Collins w stanie Kolorado ma być kolejnym etapem w rozwoju brzmienia podopiecznych słynnej Metal Blade Records, a zarazem pierwszą od 11 lat płytą z udziałem oryginalnego wokalisty Ezry Haynesa, który w 2023 roku powrócił do składu Allegaeon.

Allegaeon: "The Ossuary Lens" - oblicza śmierci

"Na początku graliśmy prościej; to był ofensywnie gitarowy, melodyjny death metal. Z czasem zaczęło pojawiać się więcej elementów technicznych, symfonicznych i progresywnych. Ostatecznie, dziś wszystko to się ze sobą łączy, wzbogacone o większą nastrojowość" - ewolucję stylu grupy analizuje Greg Burgess, gitarzysta Allegaeon.

Co do samej treści, mimo iż teksty nie tworzą ściśle rozumianego albumu konceptualnego, na "The Ossuary Lens" zespół przedstawia szereg odmiennych sposobów postrzegania śmierci.

"Choć każdy utwór stanowi w gruncie rzeczy osoby temat, w każdym z nich pojawia się inne spojrzenie na śmierć. A skoro cały album obraca się wokół motywu śmierci i związanych z nią różnych punktów widzenia, spodobało nam się słowo 'ossuary' (kostnica), a że płyta przypatruje się śmierci z różnych perspektyw, uznaliśmy że 'The Ossuary Lens' (lens - obiektyw, soczewka) będzie bardzo trafnym tytułem" - tłumaczy wokalista Ezra Haynes.

Amerykanie podzielili się niedawno z fanami singlem "Driftwood". Z jego powstaniem wiąże się ciekawa historia sięgająca kilku lat wstecz.

"Utwór ten zajmuje szczególne miejsce w historii Allegaeon, serio. Skomponowany pierwotnie przez wówczas naszego nowego basistę Booboo, miał się znaleźć na 'Apoptosis' (piątym albumie z 2019 r.). W swojej pierwotnej formie był to tak techniczny death metalu, że nie wiedzieliśmy jeszcze, jak odnaleźć go w brzmieniu Allegaeon. Po sześciu latach, kiedy przerzucaliśmy się pomysłami na ten album, przypomniałem sobie o tym kawałku i zapytałem Booboo, czy nie miałby nic przeciwko, gdybym spróbował go nieco inaczej zaaranżować. Zależało mi zwłaszcza na tym, by niektóre partie bardziej się powtarzały. Utwór wyszedł wspaniale. Warto więc pamiętać, by nigdy niczego się nie pozbywać, nigdy wszak nie wiesz, kiedy to coś do ciebie wróci" - radzi Greg Burgess.

Do singla "Driftwood" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

"The Ossuary Lens" w całości wyprodukował ponownie Dave Otero w swoim studiu Flatline Audio w Denver. To już szósty album Allegaeon powstały we współpracy z tym fachowcem (znanym także z nadawania brzmienia m.in. Cattle Decapitation, Aborted, Caphalic Carnege, Cult Of Luna, Primitive Man i wielu innym).

"To nasz człowiek i na chwilę obecną nie wyobrażamy sobie współpracy z kimś innym. We Flatline Audio z Dave'em Otero pracujemy od samego początku naszej kariery, czyli już 17 lat. Dave zawsze zapewnia nam komfortowe warunki pracy i wspaniałe pomysły, rozumiejąc, czym jest Allegaeon" - podkreślił Ezra Haynes.

Następca doskonale przyjętego albumu "Damnum" (2022 r.) trafi do sprzedaży 4 kwietnia. Wśród szykowanych przez Metal Blade Records edycji znajdziemy winyl (w pięciu wariantach kolorystycznych), wersję CD oraz formaty cyfrowe.

Allegaeon - kim są?

Początki grupy z Kolorado sięgają roku 2008. Filarem Allegaeon jest gitarzysta prowadzący Greg Burgess, któremu towarzyszą perkusista Jeff Saltzman, basista Brandon Michaeli i gitarzysta prowadzący Michael Stancel. Rok po nagraniu trzeciej płyty ”Elements Of The Infinite” (2014 r.) z zespołem rozstał się wokalista Ezra Haynes, którego miejsce przy mikrofonie na trzech kolejnych longplayach zajął kalifornijski frontman Riley McShane. W 2023 roku Haynes powrócił do składu Allegaeon, by wraz kolegami przygotować nowy album "The Ossuary Lens".

Styl grania amerykańskiego kwintetu charakteryzuje się chwytliwością i wykonawczą precyzją, którą Ezra Haynes określa mianem "melotechu", hybrydy melodyjnego, a zarazem zaawansowanego technicznie death metalu - gatunku z równym powodzeniem uprawianego przez ich kolegów po fachu z m.in. amerykańskich formacji Arsis i The Black Dhalia Murder.

Allegaeon - szczegóły albumu "The Ossuary Lens" (tracklista):

1. "Refraction"

2. "Chaos Theory"

3. "Driftwood"

4. "Dies Irae"

5. "The Swarm"

6. "Carried By Delusion"

7. "Dark Matter Dynamics"

8. "Imperial"

9. "Wake Circling Above"

10. "Scythe".

