Serial dokumentalny o Davidzie Beckhamie to jeden z hitów Netflixa. Jego żona, Victoria Beckham - znana projektantka i była członkini Spice Girls- również doczeka się ekranizacji własnej historii. Platforma streamingowa zamierza pokazać jej drogę na szczyt i zupełnie inne oblicze.

Powstanie serial Netflixa o Victorii Beckham. Gwiazdę długo namawiano na ten projekt

David Beckham wziął niedawno udział w londyńskiej konferencji, poświęconej produkcjom telewizyjnym i streamingowym, gdzie opowiedział nieco o planowanym projekcie. Okazuje się, że długo namawiał żonę na to, aby zgodziła się na własny serial. Victoria bowiem usatysfakcjonowana była już swoim gościnnym występem w dokumencie męża.

"Trochę mi zajęło przekonanie jej do tego pomysłu. Nie było to dla niej proste. Myślę, że byłem jedyną osobą, która mogłaby ją do tego przekonać. I to się udało" - zdradził sportowiec i zapewnił, że Netflix szykuje "wyjątkową" produkcję.

David Beckham zdradził szczegóły serialu dokumentalnego o swojej żonie

Były piłkarz Manchesteru United zapewnił, że widzowie zobaczą Victorię Beckham w zupełnie nowym świetle. Podkreślił, że jej historia zostanie przedstawiona bardzo dogłębnie, począwszy od lat 90. i kariery gwiazdy pop, aż po czasy współczesne, w których uchodzi za jedną z ikon mody.

Serial dokumentalny o Victorii Beckham nie ma jeszcze tytułu ani wyznaczonej daty premiery. Reżyserką została Nadia Hallgren, a jego produkcja rozpoczęła się już w sierpniu ubiegłego roku.

"Moja żona to jedna z najciężej pracujących kobiet, jakie znam. Budowała swoją markę przez ostatnie 20 lat. Jest bardzo wiele elementów tego serialu, które zaskoczą widzów. Myślę, że wielu z nich uważa, że po prostu założyła swoją markę, a potem poszło już bardzo łatwo. Wymagało to jednak ciągłej pracy. Serial będzie wyjątkowy, pełen emocji i prawdziwych dramatów" - podsumował David Beckham.

David Beckham i Victoria Beckham na premierze hitu Netflixa "Beckham" Samir Hussein/WireImage Getty Images

Kim jest Victoria Beckham? W latach 90. podbiła serca fanów jako Posh Spice

Victoria Beckham to brytyjska celebrytka, którą publiczność może kojarzyć przede wszystkim z działalności w świecie mody, lecz lata temu odnosiła niemałe sukcesy także jako piosenkarka. Zyskała światową sławę jako członkini Spice Girls, gdzie występowała jako Posh Spice.

Debiutancki singiel grupy - "Wannabe" - wydany w 1996 r., stał się globalnym hitem. Spice Girls sprzedały ponad 100 milionów płyt, stając się jednym z największych girlsbandów pod względem komercyjnego sukcesu.

W 2000 r. zespół zawiesił swoją działalność, a Victoria Beckham postanowiła rozpocząć karierę solową. Wydała album "Victoria Beckham", lecz płyta nie osiągnęła takiego sukcesu, jak wcześniejsze wydawnictwa Spice Girls. Później oddała w ręce fanów jeszcze kilka singli (m.in. "Not Such an Innocent Girl" i "A Mind of Its Own"), które trafiły na listy przebojów w Wielkiej Brytanii.

Kariera muzyczna Victorii nie dorównała jednak sukcesowi girlsbandu. Victoria po latach wzięła udział w reaktywacjach Spice Girls, m.in. na trasie koncertowej "The Return of the Spice Girls", trwającej od 2007 do 2008 r.

Ostatecznie porzuciła muzykę na rzecz świata mody, gdzie odniosła ogromny sukces jako projektantka. Stworzyła luksusową markę pod swoim imieniem i nazwiskiem, którą zachwycają się fani miłośnicy mody na całym świecie.

