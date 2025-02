Pochodząca z Holandii Davina Michelle swoją przygodę z muzyką zaczęła od publikowania przeróbek przebojów na YouTube. Od swojego debiutu w 2016 r. zdobyła miliony serc dzięki coverom i autorskim utworom. Przełomem stał się wiralowy cover "What About Us" P!NK, który dotarł do samej gwiazdy. "To brzmi lepiej, niż kiedykolwiek będę brzmieć" - stwierdziła wówczas amerykańska wokalistka. Trzy lata później Davina miała okazję otwierać koncert Pink w Hadze.