"Romeo i Julia żyją". Arkadiusz Jakubik zaprasza do "Werony"

Do sieci trafił teledysk do singla "Werona", który zapowiada nadchodzącą solową płytę Arkadiusz Jakubika, cenionego i popularnego aktora, który na muzycznej scenie znany jest przede wszystkim jako wokalista rockowej grupy Dr Misio. Co już wiemy?