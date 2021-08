Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie to najbardziej przebojowa impreza ślubna lata.

W tym roku prowadzący: Ela Romanowska i Rafał Maserak (festiwalowe małżeństwo z 5-letnim stażem) wcielili się w świadków na ślubie brata Rafała - Łukasza Żaka (popularny stand-uper) i jego żony Klaudii Halejcio (30-letnia aktorka znana z m.in. seriali "Pierwsza miłość", "Złotopolscy", "Przepis na życie", "Hotel 52"), którzy decyzję o ślubie podejmą... nie tylko z miłości. Największym impulsem okaże się niespodziewana informacja, że ich rodzina niebawem znacznie się powiększy...

Jako pierwsza na scenie pojawiła się grupa Weź nie pytaj z piosenką "Hej wesele" ( posłuchaj! ).

"Szaleństwo weselne" rozpoczęła Golec uOrkiestra z taneczną wersją przeboju "Ściernisko" ( sprawdź! ). Po wiązance weselnych przyśpiewek górale sięgnęli po "Słodycze".

Dowodzona przez Magdę Narożną formacja Piękni i Młodzi rozpoczęła od medleyu "Kocham się w tobie" i "Niewiera" ( sprawdź! ).

"To jest ogromny zaszczyt, że znów możemy wystąpić na tej weselnej scenie" - podkreśliła wokalistka, zachęcając publiczność do skandowania "piękni, młodzi, zarąbiści" przy przeboju "Ona jest taka cudowna".



Złożona z popularnych dziennikarzy grupa Poparzeni Kawą Trzy wykonała "To jest do tańca kawałek" i "Makumba" z repertuaru zespołu Big Cyc (z nieco zmienionym tekstem - "nie chcą mnie przyjąć do ONR-u" zamiast do "KPN-u").

Drugą część koncertu w amfiteatrze nad jeziorem Czos rozpoczęła grupa Masters w weselnym szlagierze "Żono moja".

Po ekipie Pawła Jesionowskiego na scenie pojawił się Marcin Miller ze swoim zespołem Boys ("Una Paloma Blanca" i "Szalona").

"Wujek" Sławomir i "ciocia" Kajra parze młodej sprezentowała wózek dla dziecka. Muzyczne prezenty od duetu to "Daj mi tę noc" z repertuaru Bolter oraz wielki hit "Miłość w Zakopanem". Klaudia Halejcio przypomniała ze sceny, że Kajra pojawi się jesienią w nowej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" - jej scenicznym partnerem będzie Rafał Maserak.

Rodzinna grupa MIG przypomniała discopolowe przeboje "Promienie" i "Wymarzona".

Gorąco zrobiło się, gdy na scenie amfiteatru pojawił się specjalista od ślubów i wesel - Michał Wiśniewski ("A wszystko to"). U jego boku pojawiła się obecna wokalistka grupy Ich Troje, prywatnie trzecia żona Wiśniewskiego - Ania Świątczak.

Dodatkowo ze sceny usłyszeliśmy spopularyzowany przez serial "Dom z papieru" szlagier "Bella Ciao".



Czerwonowłosy wokalista pięciokrotnie brał ślub - był żonaty z wokalistką Ich Troje Magdą Femme (1996-2001), Martą "Mandaryną" Wiśniewską (2001-2006, ich ślub kościelny transmitowała telewizja), obecną wokalistką Ich Troje Anią Świątczak (2006-2011) i Dominiką Tajner (2012-2019). W marcu 2020 r. poślubił Polę Wiśniewską, która w styczniu 2021 r. urodziła ich syna Falco Amadeusa.

Rafał Masarak przypomniał publiczności, jak się tańczy "Macarenę", którą zaśpiewał Paweł Jasionowski z zespołem Masters.

Trzecią część koncertu rozpoczęli ponownie Golec uOrkiestra ("Crazy is my life" i "Lornetka").



Grupa Classic wykonała "Hej czy ty wiesz" oraz discopolową wersję przeboju "Ewka" rockowego Perfectu.

Ponownie na scenie pojawiła się formacja Piękni i Młodzi z piosenkami "Kolorowa sukienka" i "Niewiara".

Rafał Maserak zwrócił uwagę na to, że ślub właśnie wziął jeden z najpopularniejszych prezenterów Polsatu - Krzysztof Ibisz. Razem z publicznością zgromadzoną w amfiteatrze zaśpiewali mu "Sto lat". Prowadząca Ela Romanowska przypomniała weselny przebój "Mam cudownych rodziców".

MIG sięgnął po piosenki "Miód, malina" oraz "Nie ma mocnych na Mariolę".

Specjalny występ przygotowała grupa Trubadurzy wspierana przez Krzysztofa Krawczyka juniora ("Przyjedź mamo na przysięgę" / "Kasia" / "Znamy się tylko z widzenia"). To był wyjątkowy wieczór dla 48-letniego syna zmarłego w tym roku Krzysztofa Krawczyka.

"Tato, jestem w najlepszych rękach" - powiedział w stronę nieba Krzysztof Krawczyk junior.

Ostatnią część rozpoczęła grupa Masters, prezentując mocno zmienioną wersję przeboju "Bałkanica" zespołu Piersi.

W rytm piosenki "Białe łabędzie" Marcin Miller porwał do tańca pannę młodą Klaudię Halejcio. Za moment lider Boys postawił publiczność na nogi z hitem "Wolność".

Michał Wiśniewski zaśpiewał piosenki "Babski świat" i "Zawsze z tobą" ruszając w kurs między widzami w amfiteatrze w Mrągowie.

Ponownie na scenie pojawił się zespół Weź nie pytaj z utworem "Cicha woda", który ma ponad 15 mln odsłon.

Akompaniujący sobie na gitarze Sławomir z Kajrą wykonali jeden z ostatnich przebojów "Będę z nią".

Największe wesele w Polsce zakończyli prowadzący (na czele z śpiewającą Elą Romanowską) z gwiazdami Festiwalu Weselnych Przebojów w dobrze znanej piosence "Jedzie pociąg z daleka", którą w oryginale wykonywał Ryszard Rynkowski.