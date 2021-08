Sławomir i Kajra 10 lat po ślubie. Świętować będą na Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie

Sławomir to wokalista znany między innymi z wielkiego przeboju "Miłość w Zakopanem" ( sprawdź! ). To właśnie dzięki temu utworowi z 2017 r. zdobył wielką popularność.

Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".



Od razu podbił serca fanów charakterystycznym wyglądem - wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (Magdalena Kajrowicz).

Sławomir i Kajra - historia wielkiej miłości

Kajra wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

W rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" Kajra opowiedziała, że swojego przyszłego męża poznała w Stanach Zjednoczonych. "Pracowałam tam jako kelnerka. Gdy Sławomir pierwszy raz mnie zobaczył, nie wiedział, że jestem Polką i zaczął mówić do mnie po hiszpańsku" - mówiła Magdalena Kajrowicz. Dodała również, że Sławomir za zamówione pierogi zapłacił swoją całą tygodniówką. Później przychodził do baru, aby prosić o jedzenie, ponieważ nie miał już pieniędzy.

Kajra jeszcze podczas studiów wystąpiła w filmowych produkcjach Agnieszki Holland, Janusza Majewskiego i Michała Kwiecińskiego. Ma w dorobku epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na krawędzi", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex", "Chichot losu" i "Przyjaciółki".

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.



W kwietniu 2017 r. wypuścił debiutancki album zatytułowany przewrotnie "The Greatest Hits" promowany singlami "Megiera", "Ni mom hektara", "Aneta", "Miłość w Zakopanem" i "Ty mała znów zarosłaś". Płyta uzyskała status poczwórnej platyny za sprzedaż ponad 120 tys. sztuk.

"Super Express" sprawdził, ile wokalista zarobił na przeboju "Miłość w Zakopanem". Według wyliczeń, "przez cztery lata od premiery zarobił na niej nawet 3,8 mln złotych!". Dodatkowo, utwór miał być pobrany około 400 tysięcy razy, dzięki czemu Sławomir zarobił 800 tys. złotych. Do tej pory "Miłość w Zakopanem" cieszy się statusem najpopularniejszego polskiego teledysku w serwisie YouTube - ma ponad 234 mln odsłon!



Sławomir i nowa płyta "The Best of"

W październiku 2020 r. do sprzedaży trafił drugi album Sławomira, zatytułowany również przewrotnie "The Best of". Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" (w klipie - zobacz! - Kajra bierze ślub z prezenterem Polsatu Krzysztofem Ibiszem), "Totalny Love" czy "Będę z nią" (gościnnie na akordeonie Marcin Wyrostek).

Ostatnim singlem jest utwór "Boli d*pa" ( sprawdź! ). "Uwaga klip zawiera słowa niecenzuralne" - ostrzegają na samym początku Sławomir i Kajra. "To nasza ulubiona piosenka z nowej płyty" - dodaje małżeństwo.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada sama Kajra. Niemal cały teledysk jest w pełni autorskim dziełem pary. Zajęli się również m.in. montażem, scenografią i kostiumami. Można w nim zobaczyć dwie pary (obie grają Sławomir z Kajrą) - jedna z nich mieszka w bloku, mocno zazdroszcząc drugiej, będącej symbolem odniesionego sukcesu.



"Celebryci już mnie męczą

im szeleszczą a nie brzęczą (...)

Wzięliby już uczciwą pracę

Z niewygodnym materacem

Zapłacili za sprzęt w ratach

I poczuli potu zapach" - śpiewa Sławomir ( sprawdź pełny tekst! ).

Festiwal Weselnych Przebojów 2021: Kto wystąpi? Gdzie oglądać?

Sławomir i Kajra z zespołem Trzymamy się Zapały wystąpią Festiwalu Weselnych Przebojów - Mrągowo 2021. Oprócz nich na scenie pojawią się m.in.: Piękni i Młodzi, Michał Wiśniewski, Trubadurzy z Krzysztofem Krawczykiem Juniorem, Masters, Golec uOrkiestra, Boys oraz Poparzeni Kawą Trzy.

Impreza odbędzie się 13 sierpnia nad jeziorem Czos w Mrągowie. Transmisję od godz. 20 przeprowadzi Telewizja Polsat.

Kajra w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Z kim zatańczy?

Jesienią 2016 r. Sławomir wziął udział w tym tanecznym show Polsatu - zajął wówczas 7. miejsce w parze z Magdaleną Molędą. Co jakiś czas pojawiały się pogłoski, że w kolejnych odsłonach może pojawić się Kajra, choć ta sama wielokrotnie zaprzeczała.

Teraz ostatecznie dała się namówić i jesienią wystąpi w 12. edycji "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Na parkiecie towarzyszyć jej będzie Rafał Maserak, który ma na koncie wygrane w parze z Anną Muchą (2009) i Julią Kamińską (2010). W ostatniej odsłonie (wiosna-jesień 2020) Maserak był czwarty z wokalistką Sylwią Lipką.