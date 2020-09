Festiwal w Opolu. Koncert "Opole na start" w hołdzie dla Ewy Demarczyk

Krótkim koncertem "Opole na start" rozpoczął się 57. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, który został przerwany transmisją piłkarskiego meczu Polska - Holandia w Lidze Narodów. Cała muzyczna impreza została dedykowana pamięci zmarłej 14 sierpnia Ewie Demarczyk.

Anna Jurksztowicz została nagrodzona za 35 lat obecności na muzycznej scenie AKPA

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej odbywa się tradycyjnie na scenie amfiteatru w Opolu. Podczas czterodniowego festiwalu (4-7 września) pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki.

Reklama

Festiwal rozpoczął się galą "Opole na start", która była muzycznym hołdem dla zmarłej w połowie sierpnia Ewy Demarczyk.

Święto polskiej piosenki otworzyło aż dziewięciu prowadzących: Artur Orzech, Tomasz Kammel, Marek Sierocki, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora, Rafał Brzozowski, Mateusz Szymkowiak, Izabella Krzan, Ida Nowakowska.

Wspomnianą Demarczyk przypomniała Halina Mlynkova w wielkim przeboju "Grand Valse Brilliante".

Na scenie kolejno pojawiły się Cleo ("Za krokiem krok"), nagrodzona za 35-lecie działalności Anna Jurksztowicz ("Diamentowy kolczyk", "Na dobre i na złe") i sanah ("Szampan").



Koncert "Opole na start" - 4 września 2020 r. 1 / 12 Halina Mlynkova Źródło: AKPA udostępnij

Później swój piłkarski występ zaliczył satyryk Marcin Daniec, który w ten sposób zapowiedział piątkowy mecz Polska - Holandia w ramach Ligi Narodów. To właśnie spotkanie rozpoczęło się po gali "Opole na start", przez co kolejne koncerty "Od Opola do Opola" i "Debiuty" zostały przesunięte na późne godziny wieczorne.

Jako ostatni przebój "Wielka dama" Anny Jantar przypomnieli wokaliści młodego pokolenia: Aleksandra Nykiel i Sargias Davtyan.

Prowadzący Festiwalu w Opolu 2020. Imponująca kreacja Izabelli Krzan 1 / 10 Izabella Krzan Źródło: AKPA udostępnij

Tak przedstawia się pełny program festiwalu:



Piątek, 04.09:

20:05 - "Opole na start" (m.in.: Cleo, sanah, Anna Jurksztowicz, Halina Frąckowiak, Marcin Daniec, Aleksandra Nykiel),

22:40 - "Od Opola do Opola" (Viki Gabor, Golec uOrkiestra, Gromee, Marcin Sójka, Lanberry, sanah, Natalia Zastępa, Bartas Szymoniak, Kamil Bednarek, Weronika Juszczak, Enej, Piotr Cugowski, De Mono, Cleo, Alicja Szemplińska),

00:00 - "Debiuty" (Adam Stachowiak - "Dotrę na szczyt", Paweł Mosiołek - "Nie dla czasu", LIKA - "Błysk", Nika Grann - "Dzieci kwiaty", Siostry Szlachta - "Na niby", Karolina Lizer - "Aksamitnie", Kamil Czeszel - "Burze", Izabela Zalewska - "Cień nadziei" , Tomek Jarosz z zespołem Lachersi - "Twoja szansa", Palmy - "Stare wieżowce").

Sobota, 05.09:

20:05 - "Festiwal, Festiwal!!! Złote Opolskie Przeboje" (m.in. Skaldowie, Bajm, Marcin Daniec, Edyta Geppert, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Pectus, Andrzej Rybiński, Enej, Ryszard Rynkowski, Halina Frąckowiak, Izabela Trojanowska, Natalia Kukulska, Maciej Miecznikowski, Halina Mlynkova, LemOn, Ewelina Lisowska, Katarzyna Dereń),

23:15 - "Odpowiednia pogoda na szczęście, czyli nadzieje poetów" (m.in. Anna Dereszowska, Przemysław Sadowski, Bartosz Porczyk, Marek Molak, Tomasz Stockinger, Olga Szomańska, Łukasz Zagrobelny, Pola Gonciarz, Stanisława Celińska, Emilia Komarnicka-Klynstra, Redbad Klynstra-Komarnicki, Jan Traczyk, Anna Guzik).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kombii przed Festiwalem w Opolu: Nie wyobrażamy sobie występu przed pustą widownią Newseria Lifestyle

Niedziela, 06.09:

20:05 - "Majewska&Korcz okrągłe 45",

20:50 - "Premiery" (Rafał Brzozowski - "Gentleman", PIN - "Samotny dryf", Kombii - "Przetrwamy", Sławek Uniatowski - "Koniec świata", Stanisława Celińska - "Niech minie złość", Anna Jurksztowicz - "Jestem taka sama", Lanberry - "Plan awaryjny", Mateusz Ziółko - "S.O.S.", Janusz Radek - "Facet został sam" oraz sanah - "No sory"),

22:30 - "Cisza jak ta. Muzyka Romualda Lipki" ( Andrzej Lampert, Krzysztof Cugowski, Beata Kozidrak, Izabela Trojanowska, Katarzyna Cerekwicka, Felicjan Andrzejczak, Kamil Bednarek, Maryla Rodowicz, Feel, Piotr Cugowski, Blue Cafe, Ania Dąbrowska, Sławek Uniatowski, Justyna Steczkowska, Marcin Wyrostek, Red Lips, Sound’n’Grace, Igor Herbut, Kuba Badach, Maciej Balcar i Marek Raduli).

Poniedziałek, 07.09:

20:00 - "Scena Alternatywna. 50-lecie SBB",

21:25 - "Książę Nocy" (Pablopavo i Ludziki, Eldo, Grubson, Mery Spolsky, Luxtorpeda, Noże oraz gość specjalny - zespół Armia obchodzący 35-lecie istnienia).



Festiwal w Opolu 2019: Koncert "Nie pytaj o Polskę #30latwolności" 1 / 35 Dawid Kwiatkowski i Maryla Rodowicz Źródło: AKPA udostępnij

Wszystkie koncerty od piątku do niedzieli transmitowane będą na antenie TVP, natomiast wydarzenia poniedziałkowe będzie można zobaczyć w TVP Kultura.