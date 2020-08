Maryla Rodowicz: Festiwal w Opolu to kawał mojego życia. W tym roku będę występowała już po raz 40

Artystka tłumaczy, że tegoroczny 57. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu będzie dla niej szczególnie ważny z kilku względów. Po pierwsze, weźmie udział w wydarzeniu już po raz czterdziesty. Z tej okazji zaprezentuje publiczności dobrze znane utwory w nieco innej, odświeżonej aranżacji. Po drugie, wokalistka przyznaje również, że nie może doczekać się występu, ponieważ przez pandemię koronawirusa i związane z nią ograniczenia nie mogła w ostatnim czasie koncertować. W konsekwencji brakuje jej emocji, które dają spotkania z fanami.

Maryla Rodowicz cieszy się na powrót na Festiwal w Opolu /Jan Bielecki /East News

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpocznie się 4 września w piątek i potrwa aż do poniedziałku następnego tygodnia. Tym razem na widowisko złoży się aż dziewięć koncertów, a także jubileusze. Nie zabraknie również muzycznych wspomnień. Na scenie pojawi się plejada gwiazd. Wschodzące gwiazdy wystąpią u boku największych artystów polskiej muzyki rozrywkowej. Wydarzenie uświetni obecność Maryli Rodowicz. Wokalistka nie kryje radości i ekscytacji.

"Mam wielki sentyment do festiwalu w Opolu, bo to naprawdę kawał mojego życia. Darzę to wydarzenie dużą miłością. W tym roku będę występowała już czterdziesty raz na festiwalu, spędziłam więc na tej scenie trochę czasu. Co prawda w tym roku nie obchodzę żadnych jubileuszy, ale w pierwszym, sobotnim koncercie zaśpiewam dwie piosenki z płyty, która ukazała się 50 lat temu i nosi tytuł 'Żyj mój świecie'" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Maryla Rodowicz.

Artystka zamierza zaśpiewać swoje największe przeboje w nieco zmienionej odsłonie. Zaznacza, że od długiego czasu trwają próby do wydarzenia. Maryla Rodowicz dopracowuje detale występu i wybiera kreacje.

Prezentacja gwiazd 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Kto wystąpi? 1 / 9 Festiwal rozpocznie się w piątek, 4 września, galą "Opole na start", a zakończy się w poniedziałek, 7 września, koncertem "Scena alternatywna". Źródło: AKPA Autor: Piętka Mieszko udostępnij

"Na festiwalu pojawią się odświętne aranżacje, wzbogacone o orkiestrę i innych muzyków. Odbywały się już próby, więc mogę powiedzieć, że będzie to bardzo dobrze brzmiało" - zaznacza.

Wokalistka tłumaczy, że organizatorzy Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z pewnością zadbają o bezpieczeństwo publiczności. W konsekwencji podczas wydarzenia obowiązywać będą restrykcje sanitarne. Obostrzenia nie przeszkodzą jednak w zabawie. Widzowie nadal będą mogli odprężyć się w rytm największych polskich hitów. Na scenie oprócz Maryli Rodowicz pojawią się między innymi Cleo, Sanah, Anna Jurksztowicz, Halina Frąckowiak, Marcin Daniec czy Aleksandra Nykiel.

"Nie możemy śpiewać w maseczkach. Jednak przypuszczam, że widownia będzie musiała mieć maseczki. Jeszcze nie wiem, jak dokładnie będzie wyglądała organizacja miejsc. Bardzo tęsknię za koncertami. Muszę przyznać, że jest smutno bez mojej kochanej publiczności" - tłumaczy Maryla Rodowicz.