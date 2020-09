Festiwal w Opolu: Kamil Czeszel i Izabela Zalewska triumfują!

Koncert "Debiuty" kończył pierwszy dzień festiwalu w Opolu. Wyniki ogłoszono dopiero dzień później.

Kamil Czeszel wygrał główną nagrodę podczas "Debiutów" AKPA

Ze względu na transmisję piłkarskiego meczu Polska - Holandia w Lidze Narodów pierwszy dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej został przerwany po krótkim, niewiele ponad półgodzinnym koncercie "Opole na start". W związku z tym do koncertu Debiuty dotrwali tylko najwytrwalsi, bo w TVP zaczął się on o północy.



W konkursie udział wzięli: Adam Stachowiak ("Dotrę na szczyt"), Paweł Mosiołek ("Nie dla czasu"), LIKA ("Błysk"), Nika Grann ("Dzieci kwiaty"), Siostry Szlachta ("Na niby"), Karolina Lizer ("Aksamitnie"), laureat Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Kamil Czeszel ("Burze"), zwyciężczyni programu "Szansa na sukces. Opole 2020" Izabela Zalewska ("Cień nadziei"), zwycięzca "Szansy na sukces. Opole 2020" Tomek Jarosz z zespołem Lachersi ("Twoja szansa") i zwycięzca konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu Palmy ("Stare wieżowce").



Córka Jantar - wokalistka Natalia Kukulska - została przewodniczącą jury. Towarzyszyli jej Ryszard Rynkowski, Halina Frąckowiak, Wanda Kwietniewska i Rafał Paliwoda, dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.



Nagrodę od jury wręczyli Natalia Kukulska i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Laureatem głównej nagrody im. Anny Jantar został Kamil Czeszel. Niepełnosprawny chłopak wcześniej zachwycił m.in. w programie "Mam talent". Zdecydował się zaprezentować na przesłuchaniu utwór "Jednego serca" z repertuaru Czesława Niemena.

Szerszej publiczności Kamil dał się poznać już w minione wakacje na Przystanku Woodstock. Wokalista wziął udział w specjalnym projekcie "Flower Power", dzięki któremu najpopularniejsze piosenki epoki dzieci kwiatów przypomniała Ania Rusowicz. Wokalistka zaprosiła do udziału w koncercie wielu gości. Jednym z nich był właśnie Kamil Czeszel, który na festiwalu również wykonał utwór "Jednego serca", co niewątpliwie było najbardziej wzruszającym elementem koncertu "Flower Power". To właśnie Kamil u boku Ani Rusowicz pojawił się ponownie podczas ostatniego bisu, gdy jeszcze raz zaśpiewali przebój Niemena. "Wzruszyłem się bardzo" - mówił wtedy Jurek Owsiak, ściskając Kamila. Wokalista też nie krył emocji.

"Kamil to jest odkrycie Woodstocku i moje osobiste odkrycie, bo ja się uparłam na tego gościa. Od lat współpracuję z festiwalem 'Integracja malowana dźwiękiem' w Bochni, gdzie poznałam Kamila. (...) Chłopak, który śpiewa i jeździ na przeglądy z mamą, siostrą, bratem... Każdy taką szansę w życiu dostaje, ja dostałam taką szansę i pomyślałam, że ja to muszą gdzieś oddać" - mówiła Interii Ania Rusowicz po występie Kamila.



Kamil bierze udział w festiwalach i konkursach piosenki dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w całej Polsce, zgarniając nagrody i wyróżnienia. Na koncie ma występy z m.in. Krystyną Prońko, Arturem Gadowskim, Eweliną Flintą i Piotrem Cugowskim.

Laureat nagrody publiczności koncertu "Debiuty" zdobyła z kolei Izabela Zalewska. Nagrodę wręczyli Halina Frąckowiak i Marek Sierocki. "Życzę na tej nowej drodze wielu piękny doznań artystycznych" - skomentowała Frąckowiak. Zalewska była zwyciężczynią programu "Szansa na sukces. Opole 2020".