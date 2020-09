Festiwal w Opolu: Co wydarzyło się na koncercie "Od Opola do Opola"?

Debiutująca wokalistka o pseudonimie sanah (znana z hitu "Szampan") została uhonorowana tytułem przeboju koncertu "Od Opola do Opola". Internauci wskazują, że choć widowisko było transmitowane na żywo, wyniki były znane wcześniej.

Ze względu na transmisję piłkarskiego meczu Polska - Holandia w Lidze Narodów pierwszy dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej został przerwany po krótkim, niewiele ponad półgodzinnym koncercie "Opole na start".

Widzowie TVP na kolejny koncert "Od Opola do Opola" czekali do godz. 22:40, kiedy zakończyła się transmisja sportowego spotkania.

Prezentację tego, co wydarzyło się w polskiej muzyce popularnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozpoczęli Golec uOrkiestra z Gromee'em w utworze "Górą ty".

W plebiscycie na największy przebój koncertu "Od Opola do Opola" udział wzięli także Viki Gabor ("Superhero"), Cleo ("Dom"), Bartas Szymoniak ("Wojownik z miłości"), sanah ("Melodia"), Marcin Sójka ("Lepiej"), Enej ("Ostatni raz"), Piotr Cugowski ("Takich jak my nie znał świat"), Kamil Bednarek ("Bądź przy mnie"), Weronika Juszczak ("Sprint"), De Mono ("Prosto w serce"), Natalia Zastępa ("Rudy"), Alicja Szemplińska ("Prawie my") i Lanberry ("Tracę").

Widzowie w głosowaniu przyznali nagrodę sanah.



Internauci zwrócili jednak uwagę, że informacja o tym, kto zostanie zwycięzcą, była podana (choćby na instagramowym oficjalnym koncie KFPP w Opolu), gdy TVP rozpoczynała transmisję na żywo. Agencje fotograficzne miały też dostępne zdjęcia z koncertu, zanim został on pokazany na antenie.



Tak przedstawia się pełny program festiwalu:



Sobota, 05.09:

20:05 - "Festiwal, Festiwal!!! Złote Opolskie Przeboje" (m.in. Skaldowie, Bajm, Marcin Daniec, Edyta Geppert, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Pectus, Andrzej Rybiński, Enej, Ryszard Rynkowski, Halina Frąckowiak, Izabela Trojanowska, Natalia Kukulska, Maciej Miecznikowski, Halina Mlynkova, LemON, Ewelina Lisowska, Katarzyna Dereń),

23:15 - "Odpowiednia pogoda na szczęście, czyli nadzieje poetów" (m.in. Anna Dereszowska, Przemysław Sadowski, Bartosz Porczyk, Marek Molak, Tomasz Stockinger, Olga Szomańska, Łukasz Zagrobelny, Pola Gonciarz, Stanisława Celińska, Emilia Komarnicka-Klynstra, Redbad Klynstra-Komarnicki, Jan Traczyk, Anna Guzik).

Niedziela, 06.09:

20:05 - "Majewska & Korcz okrągłe 45",

20:50 - "Premiery" (Rafał Brzozowski - "Gentleman", PIN - "Samotny dryf", Kombii - "Przetrwamy", Sławek Uniatowski - "Koniec świata", Stanisława Celińska - "Niech minie złość", Anna Jurksztowicz - "Jestem taka sama", Lanberry - "Plan awaryjny", Mateusz Ziółko - "S.O.S.", Janusz Radek - "Facet został sam" oraz sanah - "No sory"),

22:30 - "Cisza jak ta. Muzyka Romualda Lipki" (Andrzej Lampert, Krzysztof Cugowski, Beata Kozidrak, Izabela Trojanowska, Katarzyna Cerekwicka, Felicjan Andrzejczak, Kamil Bednarek, Maryla Rodowicz, Feel, Piotr Cugowski, Blue Cafe, Ania Dąbrowska, Sławek Uniatowski, Justyna Steczkowska, Marcin Wyrostek, Red Lips, Sound’n’Grace, Igor Herbut, Kuba Badach, Maciej Balcar i Marek Raduli).

Poniedziałek, 07.09:

20:00 - "Scena Alternatywna. 50-lecie SBB",

21:25 - "Książę Nocy" (Pablopavo i Ludziki, Eldo, Grubson, Mery Spolsky, Luxtorpeda, Noże oraz gość specjalny - zespół Armia obchodzący 35-lecie istnienia).



Wszystkie koncerty od piątku do niedzieli transmitowane będą na antenie TVP, natomiast wydarzenia poniedziałkowe będzie można zobaczyć w TVP Kultura.