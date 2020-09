Festiwal w Opolu 2020: Kto wygrał koncert Debiuty?

Dobrze po godz. 1 w nocy zakończyła się transmisja koncertu Debiuty na 57. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który kończył pierwszy dzień imprezy. Co wydarzyło się na scenie?

Duet prowadzących koncertu Debiuty: Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora AKPA

Ze względu na transmisję piłkarskiego meczu Polska - Holandia w Lidze Narodów pierwszy dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej został przerwany po krótkim, niewiele ponad półgodzinnym koncercie "Opole na start".

Koncert "Opole na start" - 4 września 2020 r.

Widzowie TVP na kolejny koncert "Od Opola do Opola" czekali do godz. 22:40, kiedy zakończyła się transmisja sportowego spotkania.

W związku z tym do koncertu Debiuty dotrwali tylko najwytrwalsi, bo w TVP zaczął się on o północy.



W konkursie udział wzięli Adam Stachowiak ("Dotrę na szczyt"), Paweł Mosiołek ("Nie dla czasu"), LIKA ("Błysk"), Nika Grann ("Dzieci kwiaty"), Siostry Szlachta ("Na niby"), Karolina Lizer ("Aksamitnie"), laureat Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Kamil Czeszel ("Burze"), zwyciężczyni programu "Szansa na sukces. Opole 2020" Izabela Zalewska ("Cień nadziei"), zwycięzca "Szansy na sukces. Opole 2020" Tomek Jarosz z zespołem Lachersi ("Twoja szansa") i zwycięzca konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu Palmy ("Stare wieżowce").

Festiwal w Opolu 2020: Koncert Debiuty

Na koniec wszyscy debiutanci spotkali się na scenie, by wspólnie zaśpiewać utwór Anny Jantar "Radość najpiękniejszych lat". Powodem są dwie okrągłe rocznice: 70. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci. Imieniem Anny Jantar została nazwana główna nagroda w Debiutach (opolska "Karolinka").

Córka Jantar - wokalistka Natalia Kukulska - została przewodniczącą jury. Towarzyszyli jej Ryszard Rynkowski, Halina Frąckowiak, Wanda Kwietniewska i Rafał Paliwoda, dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

Festiwal w Opolu 2020: Gwiazdy na ściance (dzień pierwszy)

Zwycięzcę w koncercie Debiuty wybierają jednak widzowie w głosowaniu SMS, które kończy się w sobotę (5 września). To właśnie drugiego dnia poznamy laureata, któremu nagrodę wręczy właśnie Natalia Kukulska.

W rolach prowadzących Debiuty zadebiutowali Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, a na scenie towarzyszył im także Tomasz Kammel. Tomaszewska - prywatnie córka byłego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Tomaszewskiego - w krótkim czasie została nową gwiazdą TVP.

Była pogodynka Polsatu (lata 2014-2016) w maju 2019 r. została jedną z prowadzących "Pytania na śniadanie". Prowadziła również m.in. benefis Zenona Martyniuka "Życie to są chwile" (2019) i tegoroczną wiosenną ramówkę TVP. Od najbliższej soboty (12 września) zadebiutuje w roli jednej z współprowadzących 11. odsłony "The Voice of Poland".



Tak przedstawia się pełny program festiwalu:



Sobota, 05.09:

20:05 - "Festiwal, Festiwal!!! Złote Opolskie Przeboje" (m.in. Skaldowie, Bajm, Marcin Daniec, Edyta Geppert, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Pectus, Andrzej Rybiński, Enej, Ryszard Rynkowski, Halina Frąckowiak, Izabela Trojanowska, Natalia Kukulska, Maciej Miecznikowski, Halina Mlynkova, LemON, Ewelina Lisowska, Katarzyna Dereń),



23:15 - "Odpowiednia pogoda na szczęście, czyli nadzieje poetów" (m.in. Anna Dereszowska, Przemysław Sadowski, Bartosz Porczyk, Marek Molak, Tomasz Stockinger, Olga Szomańska, Łukasz Zagrobelny, Pola Gonciarz, Stanisława Celińska, Emilia Komarnicka-Klynstra, Redbad Klynstra-Komarnicki, Jan Traczyk, Anna Guzik).

Niedziela, 06.09:

20:05 - "Majewska & Korcz okrągłe 45",

20:50 - "Premiery" (Rafał Brzozowski - "Gentleman", PIN - "Samotny dryf", Kombii - "Przetrwamy", Sławek Uniatowski - "Koniec świata", Stanisława Celińska - "Niech minie złość", Anna Jurksztowicz - "Jestem taka sama", Lanberry - "Plan awaryjny", Mateusz Ziółko - "S.O.S.", Janusz Radek - "Facet został sam" oraz sanah - "No sory"),

22:30 - "Cisza jak ta. Muzyka Romualda Lipki" (Andrzej Lampert, Krzysztof Cugowski, Beata Kozidrak, Izabela Trojanowska, Katarzyna Cerekwicka, Felicjan Andrzejczak, Kamil Bednarek, Maryla Rodowicz, Feel, Piotr Cugowski, Blue Cafe, Ania Dąbrowska, Sławek Uniatowski, Justyna Steczkowska, Marcin Wyrostek, Red Lips, Sound’n’Grace, Igor Herbut, Kuba Badach, Maciej Balcar i Marek Raduli).

Poniedziałek, 07.09:

20:00 - "Scena Alternatywna. 50-lecie SBB",

21:25 - "Książę Nocy" (Pablopavo i Ludziki, Eldo, Grubson, Mery Spolsky, Luxtorpeda, Noże oraz gość specjalny - zespół Armia obchodzący 35-lecie istnienia).

Wszystkie koncerty od piątku do niedzieli transmitowane będą na antenie TVP, natomiast wydarzenia poniedziałkowe będzie można zobaczyć w TVP Kultura.