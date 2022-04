Długo wyczekiwana druga edycja FEST Festiwalu okazała się ogromnym sukcesem. W wydarzeniu wzięło udział 35 tysięcy osób, które przez 4 dni trwania wydarzenia miały okazję usłyszeć aż 200 artystów. Było to jedno z nielicznych wydarzeń tego typu w 2021 roku, przez co wśród uczestników festiwalu oprócz osób mieszkających w Polsce znaleźli się również goście z Niemiec, Holandii, Czech, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Oprócz niesamowitych koncertów, na festiwalowiczów czekał szereg atrakcji takich jak lot balonem, glamping, pokazy iluzji czy sauna oraz warsztaty z produkcji muzyki, jogi czy makramy.

Kolejnym headlinerem FEST Festivalu 2022, który potrwa od 10 do 13 sierpnia, jest duet The Chainsmokers. Oprócz nich tego lata w Parku Śląskim wystąpią: James Arthur, RÜFÜS DU SOL, Nothing But Thieves, Fisher, Charlotte de Witte, Syml, Ashnikko, Imanbek, Kizo, Bitamina i inni.

Fest Festival 2022. Line-up. Kto wystąpi?

Przepis na prawdziwy hit? Połączenie elektroniki i popu w wykonaniu The Chainsmokers nigdy nie zawodzi. Oprócz swoich przebojów takich jak “Paris", amerykański duet ma na koncie kawałki z Halsey czy Coldplay. Podczas ich występu nie zabraknie najlepszych wakacyjnych numerów, dzięki którym będziecie mieli ochotę bawić się do białego rana.

Nothing But Thieves zaserwują w Parku Śląskim dawkę alternatywnego rocka z prawdziwego zdarzenia. Ekipa z Essex skradła serca polskiej publiczności wiele lat temu za sprawą swojej debiutanckiej płyty "Nothing But Thieves" - każdy kolejny krążek tylko poszerzał tę miłość i grono lokalnych odbiorców twórczości zespołu. W zeszłym roku pandemia pokrzyżowała plany, dlatego w tym bądźcie gotowi na coś szczególnie wyjątkowego!

Nie mamy zamiaru się smucić tylko zatracić w tym co najlepsze, bo Kizo zagra na FEST Festival 2022. Król balu rozpali naszą scenę i wszyscy będziemy się bujać w rytmie Puerto Bounce w sierpniu w Parku Śląskim. Poza znanymi już bangerami na koncercie usłyszycie również materiał z zapowiedzianej na czerwiec płyty rapera pt. "Ostatni Taniec".

Lineup trzeciego ogłoszenia zamyka grupa Bitamina, która po krótkiej przerwie powróci na scenę z ukochanymi przez publiczność numerami takimi jak "Dom" czy “Pytanie do Niej".

Fest Festival 2022: Ceny biletów

Przypominamy, że na FEST Festivalu 2022 zagrają także Stromae, Woodkid, Jungle, Alfa Mist, Vitalic, slowthai, Gus Dapperton, Caribou, Son Lux, Scooter, FKJ,Yung Lean, Chloe Moriondo, JXDN, Duke Dumont, MK, oraz Young Leosia, Sokół oraz OIO.

Ceny biletów na imprezę są następujące:



KARNET 4 DNIOWY REGULAR TIX - 549 PLN

BILET WEEKENDOWYCH - 389 PLN

BILET JEDNODNIOWY - 299 PLN