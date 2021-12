Felicjan Andrzejczak szerokiej publiczności dał się poznać w 1977 r. gdy został laureatem Festiwalu Piosenki Radzieckiej. Dwa lata później otrzymał wyróżnienie w Konkursie Premier na festiwalu w Opolu z "Peronem łez" (występowali wówczas także m.in. Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka, Bajm, Ewa Bem, Krystyna Prońko, Andrzej Zaucha, Vox, Bogusław Mec i Majka Jeżowska).

Posłuchaj utworu "Peron łez" w serwisie Teksciory.pl

Reklama

Zasłynął jednak przede wszystkim jako wokalista Budki Suflera, do której przystąpił w 1982 roku. Śpiewał w niej niespełna rok, ale na trwałe zapisał się w historii polskiej muzyki dzięki wykonaniu piosenki "Jolka, Jolka pamiętasz".

"W Budce Suflera śpiewał krótko, bo tylko niecały rok (1982/83). I zaledwie w trzech utworach. Ale za to jakich! Jego rozpoznawalny od pierwszej sekundy głos na zawsze będzie się kojarzył z wielopokoleniowym giga-przebojem 'Jolka, Jolka pamiętasz'. A także - w nieco mniejszym stopniu - z 'Czasem ołowiu' i 'Nocą komety'. Po rozstaniu z Budką wydał wiele płyt solowych z repertuarem poprockowo-romantycznym" - czytamy na oficjalnej stronie Budki.

Wspomniane trzy utwory znalazły się na składankowej płycie Budki Suflera "1974 - 1984". Cały album nagrany z Andrzejczakiem ostatecznie się nie ukazał, a po powrocie do zespołu wokalisty Krzysztofa Cugowskiego muzycy wydali "Czas czekania, czas olśnienia" (1984).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Felicjan Andrzejczak Zrób to sam

Z Budką w kolejnych latach okazjonalnie występował i nagrywał ("Krajobraz po rewolucji" z Cugowskim i Urszulą, "Piąty bieg"). Co parę lat przypominał o sobie solową płytą - ostatnia z nich to "Czas przypływu" (2014) wyprodukowana przez Mietka Jureckiego, wieloletniego basistę Budki Suflera.

"To jeden z najlepszych albumów, jakie nagrałem. Polecam wszystkim, a dedykuję mojej żonie Jadwidze" - mówił o tym wydawnictwie Felicjan Andrzejczak.

W 2015 r. wraz z innymi weteranami wziął udział w pierwszej części projektu Albo Inaczej. Tuzy polskiej estrady (m.in. Zbigniew Wodecki, Andrzej Dąbrowski) brały na warsztat przeboje rodzimej sceny hiphopowej. Felicjan Andrzejczak zmierzył się z utworem "Stres" Eldo.

Wokalista współpracował też z innym raperem - Miuoshem.

Po ponad czterdziestu latach znajomości klawiszowiec i lider Romuald Lipko, Felicjan Andrzejczak, basista Mieczysław Jurecki i perkusista Tomasz Zeliszewski postanowili w końcu nagrać wspólną płytę. W trakcie nagrań Lipko zmarł, jednak zostawił swoje piosenki. Tak powstał wydany w listopadzie 2020 r. album "10 lat samotności", który był sygnowany szyldem Budka Suflera & Felicjan Andrzejczak.

Felicjan Andrzejczak - "Jolka, Jolka pamiętasz". Zobacz teledysk!

Andrzejczak właśnie podzielił się z odświeżoną wersją swojego najsłynniejszego przeboju oraz specjalnym teledyskiem, nad którym pracowała ponad 30-osobowa ekipa.

"Przy realizacji teledysku pracuje sztab profesjonalistów ponad 30 osób - wszyscy mają jeden cel - nie zawieść 3 pokoleń ludzi oddanych utworowi 'Jolka, Jolka pamiętasz'" - pisał Felicjan Andrzejczak na Facebooku.



"Te działania to taki hołd....dla kompozytora Romualda Lipko, dla fanów, ale też przede wszystkim - dla samej 'Jolki'. Od 40 lat - za każdym razem, gdy wykonuje ten utwór, wszyscy ze mną go śpiewają. To już 3 pokolenie. To właśnie 'Jolce' - zawdzięczam większość najwspanialszych muzycznych chwil w moim życiu. Mam nadzieję, że teledysk - będzie prezentem urodzinowym, ale nie tylko. Liczę, że kolejne pokolenie będą go słuchać i śpiewać. To trochę tak jakby zapewnić nieskończoność temu co kocham - przy świadomości, że ja wieczny nie będę" - pisał również muzyk.



Clip Felicjan Andrzejczak JOLKA, JOLKA PAMIĘTASZ

Sprawdź tekst utworu "Jolka, Jolka" w serwisie Teksciory.pl

W utworze razem z wokalistą wystąpili Joanna Dudkowska na basie, Daniel Patalas na gitarze, Piotr Nowak na instrumentach klawiszowych oraz Andrzej Mazurek na perkusji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Cugowski: Jakaś normalność być musi INTERIA.PL

Na nadchodzący rok artysta planuje trasę koncertową z kwartetem smyczkowym GLAM quartet oraz wydanie albumu koncertowego.