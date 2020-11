Felicjan Andrzejczak (Budka Suflera) zakażony koronawirusem. "Nie ma żartów"

Szykujący się do premiery płyty "10 lat samotności" z Budką Suflera wokalista Felicjan Andrzejczak poinformował, że jest zakażony koronawirusem. Jak się czuje 72-letni rockman?

Felicjan Andrzejczak poinformował, że jest zakażony koronawirusem AKPA

"Kochani, niestety ta podstępna choroba dopadła i mnie. Dbajcie o siebie, zdrowie jest najważniejsze! Nie ma żartów" - napisał na Facebooku Felicjan Andrzejczak, dodając grafikę z nazwami COVID-19 i SARS-CoV-2.

Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia złożyli mu m.in. koledzy z Budki Suflera.

"W imieniu nas wszystkich, całego Zespołu i licznych wielbicieli Twojego talentu, pragniemy Ci przesłać sygnały wsparcia, życzenia powrotu do zdrowia, wyrazy wszelkiej życzliwości oraz gotowość pomocy... Szybko do nas wracaj Stary..." - czytamy.

Przypomnijmy, że 20 listopada ukaże się zapowiadana już przez nas ich wspólna płyta "10 lat samotności". To pierwszy wspólny album Andrzejczaka i Budki Suflera. Wydawnictwo jest hołdem dla zmarłego 6 lutego Romualda Lipki, klawiszowca i lidera formacji.

Do promocji wybrano utwór tytułowy, do którego tekst napisał Zbigniew Hołdys, prywatnie przyjaciel Lipki i pierwszy lider grupy Perfect.



"Było nas czterech. Lipko, Andrzejczak, Jurecki i Zeliszewski. Budka Suflera i Felicjan Andrzejczak ( sprawdź! ). Z bohaterów tamtej sceny została nas już tylko trójka. Romek odszedł. Zostawił piosenki" - zapowiadali muzycy.

"Ta i pozostałe piosenki to naturalna reakcja ludzi na smutek, żal, złość, rozgoryczenie. Ludzi, którzy włożyli w te dźwięki, to co mieli: talent, entuzjazm, szaleństwo, wyobraźnię, serce... Powstała scena dźwięków, jakiej nie planowaliśmy, ale przez to być może niezwykła" - tłumaczył zespół.

Dotychczas Andrzejczak z Budką nagrał trzy piosenki, które stały się wielkimi przebojami: "Jolka, Jolka pamiętasz", "Czas ołowiu" i "Noc komety".