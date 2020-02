Feel, Gromee i "Bezpieczny ląd": Zobacz teledysk i sprawdź tekst

Do sieci trafił teledysk "Bezpieczny ląd" dowodzonej przez Piotra Kupichę grupy Feel.

Na czele grupy Feel stoi Piotr Kupicha AKPA

Piosenka "Bezpieczny ląd" opowiada o prawdziwych potrzebach bliskości drugiego człowieka.

"Kiedy jesteś szczęśliwy? Wtedy, kiedy 'wiesz, na czym stoisz'. Wszystko można kupić, ale bezpieczny ląd to miejsce, którego nie można kupić, ale tylko swoim postępowaniem wypracować" - tak o utworze mówi Piotr Kupicha.

Grupa Feel do współpracy zaprosiła Gromee'ego - jednego z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych.

Przy piosence pomagali także Piotr Brzychcy (gitarzysta i lider zespołu Kruk) oraz Katarzyna Jamroz (tekst).

Clip Feel Bezpieczny ląd

Za teledysk odpowiada WOW Pictures. Gościnnie w klipie pojawił się wspomniany Piotr Brzychcy, który od lat przyjaźni się z Kupichą. Razem nagrali też swoją wersję "Simply the Best" Tiny Turner jako bonus na płytę "It Will Not Come Back" (2011) grupy Kruk.



W 2021 r. zespół Feel będzie świętował 15-lecie istnienia.

Debiutancki album "Feel" z 2007 r. okazał się wielkim sukcesem, zdobywając tytuł Diamentowej Płyty za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy. W 2017 r. Feel przypomniał się nagranym razem z Lanberry przebojem "Gotowi na wszystko" do filmu "Gotowi na wszystko. Exterminator".



Zespół Piotra Kupichy w maju 2018 r. zaprezentował nową piosenkę "Jak na imię masz" ( posłuchaj! ). Wcześniej jubileusz 10-lecia grupa podsumowała składankową płytą "Feel The Best" oraz całoroczną trasą koncertową. Na albumie znalazły się też premierowe utwory, w tym single "Swoje szczęście znam" (posłuchaj!) i "Zostań ze mną".