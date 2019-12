Fazi z Nagłego Ataku Spawacza trafił na odwyk. "Posiedzę tam parę dni i będę normalny"

Znany z Nagłego Ataku Spawacza Fazi trafił trafił na odwyk. Jest to efekt jego zachowania w ostatnich dniach. Pomóc postanowił mu Cypis, który jeszcze jakiś czas temu był w otwartym konflikcie z raperem.

Fazi w teledysku "Sunie po blacie" /

Ostatnich dni Fazi z Nagłego Ataku Spawacza raczej nie wspomina zbyt dobrze. W mediach społecznościowych pojawiły się kontrowersyjne nagrania z jego udziałem, w którym obrażał innych raperów, m.in. Sobotę, Palucha i Żabsona. Na filmach, które wrzucał do sieci wyglądał, jak ktoś pod wpływem środków odurzających.



Wideo Fazi pobity i grozi strzelaniną / GANGSTA CZOPKA 2019

W jednym nagrań wrzuconych na Facebooka Fazi przyłożył sobie pistolet do skroni, co zaalarmowało jego znajomych. W końcu jeden z kolegów rapera - Cypis, z którym dwa lata temu Fazi wszedł w konflikt - zdecydował się mu pomóc.



Raper ma trafić na odwyk, a o całej sprawie opowiedział na kolejnym nagraniu w towarzystwie Cypisa.

"Nie piłem jakieś siedem miesięcy, troszeczkę mi od...ało. Chłopaki mnie teraz biorą w takie miejsce, które bardzo drogo kosztuje. Tam posiedzę parę dni i wrócę normalny. Można mówić dużo rzeczy i się tłumaczyć, ale wydaję mi się, że akurat to jest tak prywatna sprawa, że nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. Po prostu idę wytrzeźwieć" - stwierdził Fazi.

"Nie martwcie się Faziego, bo wpadł w dobre ręce. My się nim zajmiemy i doprowadzimy go do ładu, składu. Działamy dalej i lecimy z Fazim na leczenie, na które sam się zgodził" - stwierdził natomiast Cypis.

Fazi na scenie aktywny jest od 1992 roku. Oprócz działalności w Nagłym Ataku Spawacza, współpracował też z TBS, Samsarą i metalowym zespołem Cruciatus.