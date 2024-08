Koncerty Adele w Monachium to jedno z największych muzycznych wydarzeń w tym roku. Artystka bowiem ostatni raz odwiedziła Europę kontynentalną w 2016 r., a w 2022 r. zagrała jeszcze kilka wyprzedanych koncertów w Hyde Parku w Londynie. Europejscy fani nie mogli doczekać się powrotu wokalistki i duża część z nich planowała zjechać do Monachium na historyczne wydarzenia. Polacy mają wyjątkowo blisko do Niemiec, dzięki czemu wielu słuchaczy z naszego kraju również szykowało się do podróży.