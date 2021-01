Fani Steczkowskiej zdecydowali za nią

Justyna Steczkowska zrobiła podwodną sesję zdjęciową do swojej trasy 25-lecia pracy artystycznej, w którą wyrusza - jak wszyscy artyści - z rocznym opóźnieniem przez pandemię Covid-19.

Justyna Steczkowska w podwodnej sesji /Rafał Makieła

To pierwsza taka podwodna sesja, w której zatopiono prawdziwy fortepian i skrzypce. Ten piękny świat na dnie głębokiego basenu wykreowała na potrzeby sesji ArtSize Design by Gabi Prządka. Niezwykłe kreacje, specjalnie na tę okazję, stworzyła projektantka gwiazd Sylwia Romaniuk, która szyła również suknie m.in. dla Nicole Scherzinger i Elizabeth Hurley. Kreacje projektantki można podziwiać w Warszawskim Atelier. Autorem zdjęć jest Rafał Makieła.

Podwodna sesja Justyny Steczkowskiej 1 / 5 Justyna Steczkowska Źródło: Rafał Makieła udostępnij

Wszytko to po to, żeby fani sami wybrali zdjęcie z podwodnej sesji na okładkę najnowszego singla "Miej odwagę".



Sesja wyszła fantastycznie, nie dziwi więc fakt, że na facebookowym profilu artystki obejrzało ją ponad milion ludzi, nie kryjąc zachwytu nad pomysłem i kreatywnością Steczkowskiej.

Wideo Justyna Steczkowska - Backstage sesji podwodnej

Wokalistka nie może doczekać się powrotu na scenę i obiecuje, że jak ruszy w trasę to "Będzie szałowo we wszystkich tanecznych utworach, będzie ostro i rockowo podczas 'Grawitacji', 'Tatuuj mnie' czy 'Wrogu mój'. Będzie wzruszająco podczas piosenki 'Wracam do domu', medytacyjnie z 'Marią Magdaleną', szalenie i kolorowo na cygańskim weselu oraz tajemniczo i wzniośle podczas wykonywania utworów z 'Alkimji' i 'Animy'. Będę w wielu muzycznych odsłonach, które tworzyłam dla Was podczas 25 lat muzycznej drogi. Wierzę, że będziemy się świetnie bawić, razem tańczyć i płakać, wspominając nasze najpiękniejsze muzyczne chwile, które przez te 25 lat przeżywaliśmy razem. Niech tylko świat wróci do normy. Zapraszam Was z całego serca".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska Za karę

Zapytaliśmy producenta sesji oraz trasy koncertowej Łukasza Wojtanowskiego jakie niespodzianki artystka przygotowała dla swoich fanów podczas jubileuszowej trasy.



"To będzie spektakularne show nie tylko z jej zespołem, ale też w dużych halach z orkiestrą smyczkową i tancerzami, wszytko jesienią w 2021 roku. W 25 miastach będzie można usłyszeć fragmenty prawie wszystkich płyt wydanych przez Justynę Steczkowską oraz piosenki z najnowszej płyty, której wydanie zapowiadane jest na 2021 rok".



Justyna Steczkowska to prawdziwy kameleon polskiej sceny muzycznej. Obdarzona 4-oktawową skalą głosu i niezwykle wyrazistą osobowością muzyczną jest jedną z najbardziej popularnych wokalistek w naszym kraju. Do trasy zaprosiła również 25 topowych artystów. W każdym mieście będzie można usłyszeć niezwykłe duety i w każdym mieście z innym artystą. To będą dla wszystkich niezapomniane muzyczne chwile.